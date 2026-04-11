Kameron Pejn dobio otkaz u NBA: Neočekivana vijest za bivšeg košarkaša Partizana

Košarkaš Kameron Pejn dobio otkaz u NBA ligi samo nekoliko nedjelja nakon odlaska iz Partizana.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji košarkaš Partizana Kameron Pejn potpuno neočekivano dobio je otkaz u ekipi Filadelfije, za koju je tokom posljednjih nekoliko nedelja nastupao u NBA ligi. Filadelfija se na ovaj potez odlučila zbog povrede koja muči Pejna, a nakon njegovog otkaza promovisali su u tim Dejlena Terija koji je imao dvosmjerni ugovor.

Filadelfija želi da Terija ima na raspolaganju i tokom predstojećeg plej-ofa u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, a Pejn je slobodan da pronađe novu sredinu. Vjerovatno će za njega biti zainteresovanih timova, jer je od dolaska iz Partizana odigrao nekoliko sasvim pristojnih utakmica u kojima je uspio da se nametne.

Pejn je ove sezone odigrao 22 meča za Filadelfiju, a prosječno je nastupao 17 minuta po utakmici. Igrajući u NBA ligi bilježio je 7,4 poena, 2,6 asistencije i dva skoka po utakmici, dok je nekoliko meseci ranije kao košarkaš Partizana na 10 mečeva u Evroligi imao prosjek od 12,4 poena, 3,9 asistencije i 2,3 skoka.

Tokom bogate karijere američki bek je nastupao za Oklahomu, Čikago, Klivlend, oprobao se u Kini i Razvojnoj ligi, pa bio igrač Finiksa, Milvokija, Filadelfije, Njujorka, Partizana i ponovo Filadelfije. Naredni meč u NBA ligi biće mu 500. u ligaškom dijelu sezone, a nastupio je i na 72 utakmice u plej-ofu.