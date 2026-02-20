logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neslavan povratak Kamerona Pejna u NBA ligu nakon odlaska iz Partizana

Neslavan povratak Kamerona Pejna u NBA ligu nakon odlaska iz Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Kameron Pejn vratio se u NBA poslije dva mjeseca u Partizanu.

losa partija kamerona pejna po povratku u nba Izvor: MN PRESS

Doskorašnji košarkaš Partizana Kameron Pejn debitovao je za Filadelfiju u porazu od Atlanta Hoksa 117:107. Nije uspio američki bek da ostavi dobar utisak po povratku u NBA, pošto se za 10 minuta na parketu nije upisao u istu strijelaca.

Nije Pejn ostao bez bilo kakvog učinka jer je zabilježio pet asistencija i dvije ukradene lopte. Šutirao je 0/3 za tri poena, dok nije uputio nijedan šut za dva poena. Filadelfija je trenutno u lošoj formi za tri uzastopna poraza, dok je trenutno šesta na tabeli Istočne konferencije.

Za nepuna dva mjeseca u Beogradu, Pejn je u Evroligi prosječno bilježio 12, 4 poena, 2,4 skoka i 3,9 asistencija, a čim je stigao poziv uz najjače košarkaške lige nije imao ni najmanju dilemu.

"Htio sam da se vratim ovdje, ali moj fokus je bio tamo. Kada ti je fokus na pravom mjestu, stvari poput ovih se dešavaju. Samo sam bio fokusiran na ono što se dešava to što sam igrao tamo mi je dalo priliku da se vratim ovdje", rekao je Pejn i otkrio kako je došlo do transfera:

"Veoma brzo se desilo sve. Prije četiri dana sam čuo prvi put da može da se desi. Bukvalno sam bio na utakmici, gledao sam meč i agent mi je rekao kako će se desiti sve veoma brzo. Rekao mi je da pakujem stvari", dodao je Pejn.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Bruno Fernando snima izjavu Kamerona Pejna
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kameron Pejn NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC