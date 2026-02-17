Koliko će zaraditi Kameron Pejn odlaskom iz Partizana? Cifra može da bude i milionska

Kameron Pejn bi trebalo da zaradi oko milion dolara bruto u NBA ligi do kraja sezone.

Partizan je neposredno prije Kupa Radivoja Koraća u Nišu ostao bez Kamerona Pejna. Iskusni američki plejmejker napustio je ekipu poslije dva mjeseca, nakon što je ušao u formu, a to bi trebalo da znači da ćemo uskoro vidjeti i lidera tima Karlika Džounsa na terenu.

Partizan je objavio da je zaradio 1.750.000 dolara od ovog transfera, NBA insajderi i pravila jasno kažu da će Filadelfija crno-bijelima platiti maksimalno 875.000, a koliko je Pejn zaradio?

Gleda mu se staž i broj dana

Kameron Pejn je NBA veteran, pošto je debitovao za Oklahomu davne 2015. godine. Igrao je za Čikago, Klivlend, Finiks, Milvoki, Filaldelfiju i Njujork Nikse i sa 72 utakmice prošle sezone je upisao desetu NBA sezonu. To znači da sada veteranski minimum za njega iznosi 3.303.371 dolar bruto.

Ipak, ne može da dobije toliko novca zato što je to godišnja plata. Kako će on ponovo u NBA ovih dana, to znači da mu je ostalo oko 50 dana do kraja regularnog dijela sezone 12. aprila. To znači da će dobiti između 950.000 i 1.000.000 dolara u zavisnosti od toga da li je njegov ugovor već stupio na snagu ili će tek kada zaigra za Filadelfiju.