Emotivni oproštaj Pejna i Partizana: Stigao kad je bilo najteže, sa njim su crno-bijeli stali na noge

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizanov Amerikanac odlazi nazad u NBA ligu, a prije leta kući objavio je emotivnu objavu na Instagramu.

Kameron Pejn oprostio se od Partizana Izvor: MN PRESS

Sada već bivši košarkaš Partizana, Amerikanac Kameron Pejn (31), oprostio se od crno-bijelih jer će se poslije manje od dva mjeseca vratiti kući, u SAD. "Proveli smo se za pamćenje! Zauvijek Partizan!", napisao je on, uz video-snimak svojih koševa i slavlja u crno-bijelom.

Uz veliko obeštećenje za Pejnov odlazak, od 1,75 miliona dolara, Partizan ga je ispratio u Filadelfiju, za koju će zaigrati čim stigne neophodna papirologija iz FIBA. Do tada, Amerikanac će se pakovati, putovati i početi da se navikava na život u gradu u kojem dosad nije igrao.

Pejn je u Evroligi postizao po 12,4 poena u prosjeku i dao je doprinos stabilizaciji forme crno-bijelih. Prvi meč u Evroligi bio je potpuni debakl protiv Makabija (87:112), nizali su se neuspjesi protiv Valensije, Monaka, Barselone, zaključno sa još jednim debaklom, protiv Olimpijakosa, 66:104. Od tog trenutka, 14. januara, crno-bijeli su "oživjeli" i počeli da pobjeđuju počev od uzastopnih uspjeha na gostovanju u Minhenu protiv Bajerna i Hapoela. Porazi protiv Armanija i Makabija, zaustavili su crno-bijele, ali je za kraj Pejn sa 18 poena učestvovao u deklasiranju Panatinaikosa u Beogradskoj areni, 78:62.

Zbog povreda ga nije blio u mečevima protiv Dubaija i Reala, a kada se očekivalo da će povesti ekipu na Kup Koraća kao jedan od lidera, stigla je vijest da će se ipak vratiti u NBA, gdje je proveo svih 11 godina profesionalne karijere, sve do decembra kada je prihvatio poziv Partizana.

Sada je pred njim nova epizoda u SAD, a pred crno-bijelima je borba za "Žućkovu ljevicu", pa za trofej ABA lige uz utakmice u Evroligi. U tim bitkama imaće ko da zamijeni Pejna, jer se poslije Kupa po svemu sudeći vraća najbolji igrač crno-bijelih Karlik Džouns.

