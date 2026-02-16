"Zaradili smo 1.750.000 dolara od obeštećenja": Partizan ozvaničio da je Kameron Pejn otišao u NBA

Partizan saopštio koliko novca je zaradio od obeštećenja za odlazak Kamerona Pejna u Ameriku.

Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Kameron Pejn definitivno napušta Partizan i odlazi nazad u NBA, a Partizan je saopštio da će od obeštećenja zaraditi 1,75 miliona evra.

"U trenucima kada se Karlik Džouns nalazi na korak od povratka na parket, KK Partizan je donio odluku da prihvati ponudu od 1.750.000 dolara za prelazak Pejna u Filadelfiju", navedeno je u saopštenju crno-bijelih.

Prema pisanju američkih medija, za transfer će i sam Pejn napraviti finansijski kompromis. Američki insajder Mark Stejn objavio je da je 875.000 dolara gornja granica koju NBA klubovi mogu da plate za nekog igrača. S obzirom na to da je isprva informacija bila da će Partizan zaraditi 1,75 miliona evra, pretpostavka je da će do te cifre ili Amerikanac zavući ruku u džep i platiti dio svog obeštećenja ili će crno-bijeli zaraditi na tome što mu jednostavno više neće plaćati platu za ovu sezonu.

U svakom slučaju, crno-bijeli definitivno nastavljaju sezonu bez iskusnog plejmejkera, koji je u crno-bijelom proveo manje od dva mjeseca i ekspresno se vratio u NBA, u kojem je u kontinuitetu od 2015, kada ga je Oklahoma odabrala kao 14. NBA "pika".