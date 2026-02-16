logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zaradili smo 1.750.000 dolara od obeštećenja": Partizan ozvaničio da je Kameron Pejn otišao u NBA

"Zaradili smo 1.750.000 dolara od obeštećenja": Partizan ozvaničio da je Kameron Pejn otišao u NBA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan saopštio koliko novca je zaradio od obeštećenja za odlazak Kamerona Pejna u Ameriku.

Partizan za Kamerona Pejna zaradio 1,75 miliona evra Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Kameron Pejn definitivno napušta Partizan i odlazi nazad u NBA, a Partizan je saopštio da će od obeštećenja zaraditi 1,75 miliona evra.

"U trenucima kada se Karlik Džouns nalazi na korak od povratka na parket, KK Partizan je donio odluku da prihvati ponudu od 1.750.000 dolara za prelazak Pejna u Filadelfiju", navedeno je u saopštenju crno-bijelih. 

Prema pisanju američkih medija, za transfer će i sam Pejn napraviti finansijski kompromis. Američki insajder Mark Stejn objavio je da je 875.000 dolara gornja granica koju NBA klubovi mogu da plate za nekog igrača. S obzirom na to da je isprva informacija bila da će Partizan zaraditi 1,75 miliona evra, pretpostavka je da će do te cifre ili Amerikanac zavući ruku u džep i platiti dio svog obeštećenja ili će crno-bijeli zaraditi na tome što mu jednostavno više neće plaćati platu za ovu sezonu.

U svakom slučaju, crno-bijeli definitivno nastavljaju sezonu bez iskusnog plejmejkera, koji je u crno-bijelom proveo manje od dva mjeseca i ekspresno se vratio u NBA, u kojem je u kontinuitetu od 2015, kada ga je Oklahoma odabrala kao 14. NBA "pika".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kameron Pejn KK Partizan NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC