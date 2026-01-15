logo
"Na njih dvojicu ne možemo da računamo": Penjaroja otkrio novi veliki problem Partizana

Autor Nemanja Stanojčić
0

Đoan Penjaroja potvrdio je da Partizan protiv Igokee neće moći da računa ni na Kamerona Pejna i Tonjea Džekirija

Partizan protiv Igokee bez Kamerona Pejna i Tonjea Džekirija Izvor: MN PRESS

Partizan gostuje Igokei u Laktašima u petak (16. januar u 19 časova) i biće to nadoknada utakmice 7. kola koja je bila odložena. Uoči meča šef struke crno-bijelih Đoan Penjaroja potvrdio je da neće moći da računa na dvojicu igrača na ovom gostovanju - Kamerona Pejna i Tonjea Džekirija. Dvojac koji je stigao među posljednjima u klub.

"Očekuje nas teško gostovanje protiv kvalitetnog tima koji dobro igra. Nije izgovor, ali imamo određene probleme. Na raspolaganju nećemo imati Pejna i Džekirija. Zato moramo dobro da se pripremimo i da se takmičimo na mnogo višem nivou protiv kvalitetnog tima", rekao je Penjaroja.

Oprezan je i Arijan Lakić uoči utakmice sa ekipom Nenada Stefanovića.

"Idemo korak po korak. Ne smijemo da žurimo niti da razmišljamo o porazu od Olimpijakosa u Evroligi, neophodno je da guramo dalje. Igokea je odlična ekipa, pokazala je to pobjedom protiv Kluža. Moramo da se pripremimo dobro, da budemo fokusirani, jer nam je važan meč, kao i svaki u ABA ligi. Voleo bih da dođe što više naših navijača, kao što je to bilo prošle godine kada je atmosfera bila jedinstvena. Naš cilj je da razmišljamo samo o tome kako da budemo što bolji na terenu", zaključio je Lakić.

