Igokea dočekuje posrnuli Partizan: Oni su i dalje šampioni ABA lige i jedina ekipa sa samo jednim porazom!

"Znamo da će dvorana biti puna njihovih navijača" , rekao je Ahmad Malik Rori pred okršaj sa crno-bijelima u Laktašima.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee i Partizana u petak od 19 časova odigraće u Laktašima odgođeni meč 7. kola ABA lige.

Domaćin ovaj meč dočekuje u seriji od tri vezane pobjede u ABA ligi, dok je Partizan uprkos dobrim igrama u ABA ligi prilično uzdrman dešavanja u posljednjih mjesec dana kao i katastrofalnim rezultatima u Evroligi, gdje je u srijedu doživio još jedan debakl.

U Igokei ne žele da se zanose problemima Partizana pred duel sa Laktašima.

"Bez obzira na ove rezultate u Evroligi partizan je aktuelni šampion ABA lige i tim koji u ABA ligi ima samo jedan poraz, i to negdje na početku sezone. Mislim da su u svakoj utakmici opravdali ulogu favorita i pokazali prije svega svoj veliki individualni kvalitet i dubinu rostera", rekao je trener Igokee Nenad Stefanović i dodao:

"Bez obzira na njihov kvalitet i sve šta predstavljaju kao klub, mi želimo da što prije matematički obezbijedimo plasman u plej-of. Nađša želja je da odigrmao najbolju moguću utakmicu u petak. Probaćemo da neke stvari koje su bile dobre podignemo na još viši nivo, a greške smanjimo i biće nam potrebno 40 minuta koncentracije da ostvarimo pobjedu kojoj se nadamo", rekao je Stefanović.

Košarkaš Igokee Ahmad Malik Rori svjestan je da će njegova ekipa biti kao na gostujućem terenu, kao što je obično slučaj u međusobnim duelima ove dvije ekipe u Laktašima. On ističe da „igosi“ žele da iskoriste pozitivni momentum.

"Partizan je jako dobro vođen tim. Ima bogatu istoriju, znamo d aće dvorana biti puna. Mi smo u dobroj formi, oni se muče u posljednjim utakmicama u Evroligi, ali vjerujem da ipak mogu dobro da odigraju. Znamo da dolaze ovdje da odigraju dobro pred puno dvoranom njihovih navijača, ali želimo da im uzvratimo istom mjerom. Imamo dobar momentum posljednjih nekoliko sedmica. Nažalost nemamo Nejtana, ali držaćemo se našeg plana iraditi ono što treba da dobijemo utakmicu", rekao je Rori.