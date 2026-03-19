logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda dobila novu ponudu za Vasilija Kostova, ovo sve mijenja

Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda dobila do sada najozbiljniju ponudu da proda Vasilija Kostova.

vasilije kostov na meti milana Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Najtraženiji fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov trebalo bi ovog ljeta da ostvari rekordan transfer u neku od "liga petice", a za njega ima sve više interesovanja. Za sada su se najviše spominjali Arsenal i Olimpik Marsej, koji su poslali zvanične ponude, pa zatim Inter, PSŽ, Bajern Minhen i Dortmund, dok im se sada priključio još jedan velikan.

Milan je zainteresovan za Vasilija Kostova i već je slao skaute da se uvjere u kvalitete srpskog fudbalera, dok su Crvenoj zvezdi poslali poruku da "nemaju problem da plate koliko traži", piše "Meridijan Sport".

"Rosoneri" i te kako vjeruju da bi Kostov mogao da bude njihov pun pogodak, pa su tako već spremili i plan razvoja talentovanog igrača, pokazujući kako bi izgledao njegov put ako se odluči za Milan. Ali, već prva stvar u tom potencijalnom dogovoru pomalo je problematična za Kostova i njegove zastupnike.

Milan smatra da bi Kostov u prvoj sezoni trebalo da ide na pozajmicu, što se njemu ne dopada, ali je to sistem rada na San Siru jer uglavnom mladi igrači - posebno stranci - ne dobijaju odmah šansu.

Izvor: MN PRESS

Kako igra Kostov?

Talentovani vezni fudbaler Crvene zvezde ima ove sezone 13 golova i sedam asistencija na 36 utakmica u svim takmičenjima. Dva od 13 golova postigao je u grupnoj fazi Lige Evrope, a jedan u derbiju.

Bila bi to i šteta ako se zna da bi Kostov u toj prvoj sezoni mogao da uči od Luke Modrića, koji još doduše pregovara oko ostanka u Milanu, a smatra i srpski fudbaler da nije sjajna opcija za njega da u odmah ide na kaljenje - i to ne u Seriju A, već negdje van Italije (možda Švajcarska).

Vidjećemo da li će se u međuvremenu nešto promijeniti, kao i kako će Zvezda reagovati, pošto za sada samo ima "riječ" Milana da je spreman da plati koliko se traži - a to je između 25 i 30 miliona evra.

Kao i u prethodnim slučajevima odlaska mladih igrača s "Marakane", klub će se savjetovati i sa njim, njegovim roditeljima, agentom i odlučiti šta je najbolje rješenje za sve ove strane. Ako ništa, bar znaju u Zvezdi da će imati nekoliko ponuda i da će moći da biraju novu sredinu za Kostova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Vasilije Kostov gol Malmeu
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

(MONDO)

Tagovi

Vasilije Kostov FK Crvena zvezda Milan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC