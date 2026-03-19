Crvena zvezda dobila novu ponudu za Vasilija Kostova, ovo sve mijenja

Crvena zvezda dobila do sada najozbiljniju ponudu da proda Vasilija Kostova.

Najtraženiji fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov trebalo bi ovog ljeta da ostvari rekordan transfer u neku od "liga petice", a za njega ima sve više interesovanja. Za sada su se najviše spominjali Arsenal i Olimpik Marsej, koji su poslali zvanične ponude, pa zatim Inter, PSŽ, Bajern Minhen i Dortmund, dok im se sada priključio još jedan velikan.

Milan je zainteresovan za Vasilija Kostova i već je slao skaute da se uvjere u kvalitete srpskog fudbalera, dok su Crvenoj zvezdi poslali poruku da "nemaju problem da plate koliko traži", piše "Meridijan Sport".

"Rosoneri" i te kako vjeruju da bi Kostov mogao da bude njihov pun pogodak, pa su tako već spremili i plan razvoja talentovanog igrača, pokazujući kako bi izgledao njegov put ako se odluči za Milan. Ali, već prva stvar u tom potencijalnom dogovoru pomalo je problematična za Kostova i njegove zastupnike.

Milan smatra da bi Kostov u prvoj sezoni trebalo da ide na pozajmicu, što se njemu ne dopada, ali je to sistem rada na San Siru jer uglavnom mladi igrači - posebno stranci - ne dobijaju odmah šansu.

Kako igra Kostov? Talentovani vezni fudbaler Crvene zvezde ima ove sezone 13 golova i sedam asistencija na 36 utakmica u svim takmičenjima. Dva od 13 golova postigao je u grupnoj fazi Lige Evrope, a jedan u derbiju.

Bila bi to i šteta ako se zna da bi Kostov u toj prvoj sezoni mogao da uči od Luke Modrića, koji još doduše pregovara oko ostanka u Milanu, a smatra i srpski fudbaler da nije sjajna opcija za njega da u odmah ide na kaljenje - i to ne u Seriju A, već negdje van Italije (možda Švajcarska).

Vidjećemo da li će se u međuvremenu nešto promijeniti, kao i kako će Zvezda reagovati, pošto za sada samo ima "riječ" Milana da je spreman da plati koliko se traži - a to je između 25 i 30 miliona evra.

Kao i u prethodnim slučajevima odlaska mladih igrača s "Marakane", klub će se savjetovati i sa njim, njegovim roditeljima, agentom i odlučiti šta je najbolje rješenje za sve ove strane. Ako ništa, bar znaju u Zvezdi da će imati nekoliko ponuda i da će moći da biraju novu sredinu za Kostova.

