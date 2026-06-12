Selektor BiH iznio je prve utiske sa meča u Torontu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaleri BiH remizirali su u Torontu sa Kanadom rezultatom 1:1 na otvaranju Mundijala.

"Pa dobro, uvijek je žal kad se vodi do maltene do 10 minuta do kraja, ali treba biti realan. Imali smo i mi malo sreće, kako smo imali naprijed isto dobrih šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1:1 bilo zasluženo sa obje strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj", prve su impresije selektora Sergeja Barbareza, koji je dodao:

"Znamo mi kako tabela izgleda, to jeste kako može izgledati sa koliko bodova, ali nismo još poslije prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te mečeve pokušati pobijediti naravno, i onda ćemo vidjeti šta će na kraju ispasti. Ali sigurno je bod zadovoljavajući."

Vidi opis "1:1 je zasluženo sa obje strane!" Barbarez nakon Kanade: Nismo tu da računamo već poslije prve utakmice! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Jovo Lukić je predstavljao iznenađenje u startnoj postavi, ali se za povjerenje revanširao pogotkom.

"Ja uvijek pričam, svaki momak ima svoj zadatak. Zato su oni tu i super je uvijek kad vam neko vrati nešto na terenu, ali oni vraćaju prvenstveno svi. Gol je gol, naravno da nam je drago jer on je napadač, jer on živi od toga."

Drugu utakmicu na Mundijalu BiH će odigrati 18. juna u Los Anđelesu protiv Švajcarske, koju sutra od 21.00 čas po našem vremenu čeka duel sa Katarom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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