Veljko Paunović tražio samo Vasilija Kostova: Ima 17 godina i već je bitan reprezentaciji Srbije

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov igraće za senirosku reprezentaciju Srbije.
Najtalentovaniji srpski fudbaler Vasilije Kostov (17) igraće za seniorsku reprezentaciju Srbije tokom martovskog okupljanja nacionalnog tima. Četu Veljka Paunovića čekaju gostovanje Španiji i meč protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli, a odlučeno je da na tim utakmicama ima na raspolaganju i momka koji bi i dalje mogao da igra za kadete.
Davno je Vasilije Kostov, jedan od najboljih igrača Crvene zvezde u ovom trenutku, prerastao reprezentaciju u svom uzrastu, pa nije ni čudo što Veljko Paunović želi da ga vidi na djelu. Novi selektor Srbije formira tim za budućnost i naredne izazove, a Kostov bi morao da bude neizostavan dio tih akcija srpske reprezentacije.
"Kroz interne razgovore Paunovića i Gordana Petrića, selektora reprezentacije do 19 godina, doneta je zajednička odluka da Kostov bude u A selekciji, a da svi ostali fudbaleri koji po godištu mogu da nastupaju za omladinsku selekciju - budu dostupni bivšem treneru Partizana", navodi "Meridian Sport".
Kao prvotimac Crvene zvezde Vasilije Kostov je odigrao 39 mečeva, na kojima je postigao 13 golova i asistirao sedam puta. Impresivne brojke imao je u kadetskoj i omladinskoj ekipi Crvene zvezde, a tekuću sezonu iskoristio je za potpunu afirmaciju u prvom timu - u domaćem prvenstvu ima 11 golova i sedam asistencija na 26 utakmica, a u Ligi Evrope je odigrao sedam utakmica i postigao dva pogotka.
Vasilije Kostov je dosad odigrao više od 20 mečeva za mlađe kategorije reprezentacije Srbije, a za omladinsku selekciju ima devet nastupa. Zanimljivo, najtalentovaniji fudbaler Crvene zvezde "preskočio" je mladu reprezentaciju i već tokom omladinskog staža debitovao za seniorski tim - jedini nastup za sada upisao je na meču protiv Albanije u Leskovcu, kada je u porazu koji nam je odredio sudbinu oko plasmana na Mundijal odigrao 15 minuta.