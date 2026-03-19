Turska od BiH krade i mlađeg brata Tarika Biberovića

Brat Tarika Biberovića Faruk ima želju da reprezentativnu karijeru nastavi bratovim stopama.

Bosna i Hercegovina nastavlja da gubi reprezentativce, još jedan igrač mogao bi da se prikloni timu Ergina Atamana. Nakon što je zvijezda Fenerbahčea Tarik Biberović privukao veliku pažnju, a Turska se svim silama trudi da s njegovog imena skloni zvjezdicu, odnosno oznaku stranog igrača, sada bi sličnu sudbinu mogao da ima i njegov mlađi brat Faruk.

Tarik Biberović i Turska i dalje naporno rade na tome da bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine postane košarkaš tog nacionalnog tima, a s obzirom na to da je Faruk nedavno debitovao za šampiona Evrolige jasno je kojim putem će ići momak rođen 2005. Kako se iz teksta "SportSport" može zaključiti sasvim je izvjesno da BiH ne može da računa na Faruka u budućnosti.

U slučaju da problem sa Tarikom uskoro bude riješen i on postane jedan od brojnih domaćih igrača Turske, koji su zapravo naturalizovani igrači, vrlo vjerovatno da će istim putem krenuti i Faruk. Sreća mlađeg brata je ta da je sa manje od 16 godina dobio pasoš Turske i jasno je da kad je Faruk u pitanju Turska neće imati peripetije. Momak visok 205 centimetara, koji igra na poziciji četiri i prosječno bilježi 12,6 poena u drugom timu Fenera, već dobija šansu u A selekciji.

"Zapamtite ime Faruk Biberović, 205 centimetara, krilni centar, vrhunski šut, a samo šut za tri poena je na 50 posto. Fizički je takođe vrhunski napredovao. Ukratko, pripremite se za još jednog Biberovića", napisao je turski novinar Eren Ocak.

Tarik Biberović je zbog nedavne odluke da reprezentativnu karijeru nastavi u Turskoj, u domovini dobio epitet izdajnika. S druge strane, u novoj državi smatraju ga projektom za budućnost i budućim nosiocem tima. Vrlo vjerovatno je da ista sudbina čeka i Faruka, za kojeg već sad procjenjuju da će biti velika zvijezda.

