Tarik Biberović je istakao da je on kriv za poraz od Crvene zvezde jer je odigrao loš meč.

Fenerbahče je pobjeđivao redom, a onda je došao u Beograd. Crvena zvezda je poslije cijelog prvog poluvremena u kome je gubila uspjela da dobije tim Šarunasa Jasikevičijusa, a poslije utakmice se između ostalih oglasio i Tarik Biberović.

Košarkaš iz Zenice razgovarao je sa srpskim novinarima i rekao im da je prije svega fizički moćna i jaka igra crveno-bijelih bila prevaga u ovom meču.

"Zvezda kao što znate za njih je bila ovo finalna utakmica poslije poraza od Bajerna, vidjeli ste kakva je bila atmosfera. Mislim nebitno poraz ili pobjeda, Zvezdini navijači su uvijek tu. Želim da im čestitam na pobjedi. Mi želimo da se vratimo i nastavimo sa pobjedama", rekao je na startu obraćanja Tarik Biberović.

"Ja sam kriv"

Pitali su ga novinari šta je to što čini Crvenu zvezdu teškom ekipom da se zaigra protiv nje: "Fizikalna ekipa. Igraju dobru odbranu, skok u napadu i tranzicija ih krase cijelu sezonu. To im je najjače oružje. Protiv nas su imali mnogo laganih poena u kontranapadu i zato su pobijedili", naglasio je on i dodao: "Želim im sve najbolje u narednom dijelu sezone. Kao što znate ove sezone u Evroligi mnogo je konkurenata za Fajnal for, sve su to kvalitetne ekipe."

"Ja sam promašio te lopte na kraju": Tarik Biberović preuzeo sve na sebe poslije poraza od Zvezde

Na kraju je preuzeo odgovornost zbog poraza nakon što je imao nekoliko izgubljenih lopti i promašenih trojki u posljednjem dijelu igre.

"Mislim da smo imali pobjedu u svojim rukama. Zadnjih tri minuta smo bili u utakmmici. Ja sam promašio te lopte na kraju. Sve u svemu odigrao sam lošu utakmicu, promašili smo dvije-tri trojke na kraju. Neke smo mnogo lagane poene primili za ovakav nivo. Krivim sebe za nogo stvari tako da moramo da se borimo mnogo više kao tim", završio je Biberović.