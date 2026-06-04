Polufinale Rolan Garosa igra 104. teniser na planeti: Dvije pobjede ga dijele od prve titule u karijeri

Italijanski teniser Mateo Arnaldi u polufinalu Rolan Garosa iako je 104. reket planete u ovom momentu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Trebalo je da bude italijanski klasik u Parizu, završilo se košmarno po ljubitelje tenisa u toj zemlji. Meč četvrtfinala na Rolan Garosu između Matea Beretinija i Matea Arnaldija završen je poslije nepuna dva seta, jer je iskusniji teniser zbog povrede morao da se povuče sa turnira.

Problem su bili bolovi u lijevoj nozi, pa je jedan sasvim dobar nastup na šljaci u Parizu završen odustajanjem. U trenutku povlačenja Matea Beretinija njegov imenjak Arnaldi imao je prednost (7:5, 5:2) i bio nadomak osvajanja drugog seta. Nije morao da igra dalje, pa će odmorniji dočekati naredni izazov na Rolan Garosu.

Biće to ispit karijere za Matea Arnaldija! Trenutno 104. igrač planete igraće protiv zemljaka Flavija Kobolija za finale grend slem turnira. Momak koji nikada nije osvojio ATP titulu i kojem je 30. mjesto na ATP listi najbolji plasman karijere mogao bi da stigne do finala jednog od četiri najveća turnira iako se trenutno ne nalazi među 100 najboljih na planeti. Potpuno neočekivano.

Sa druge strane žrijeba biće nešto teže stići do borbe za titulu. Tamo je Saša Zverev, drugi nosilac turnira na početku turnira i ubjedljivo prvi nosilac tokom posljednjih nekoliko dana - otkako su ispali prvo Janik Siner, pa Novak Đoković. Zverev će u polufinalu Rolan Garosa igrati protiv 26. nosioca Jakuba Menšika, jednog od "štićenika" Novaka Đokovića.

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