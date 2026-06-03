Sabalenka na ivici suza: "Sad bih se povukla iz tenisa"

Arini Sabalenki je teško pao poraz u četvrtfinalu Rolan Garosa, na konferenciji za medije bila je brutalno iskrena i utučena.

Izvor: Loic Baratoux/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Arina Sabalenka vodila je sa 6:3, 5:3 i servirala za pobjedu i prolaz u polufinale protiv Dijane Šnajder (Rusija). Od tog momenta je izgubila 10 gemova u nizu i pognute glave je napustila teren. Pokušala je da objasni šta se sve dogodilo na konferenciji za medije na kojoj je bila vidno utučena.

"Ne mislim ništa, nemam nikakve emocije. Povukla bih se iz tenisa u ovom momentu, ali vijdećemo. Vidjećemo šta će biti za par dana, nadam se da ću se vratiti na pravi put, mentalno to mislim", rekla je Sabalenka.

Prvo pitanje bilo je i logično - šta se to desilo sa njom u drugom setu kada je sve mogla da riješi?

"Imala sam svoje šanse i za***ala sam stvar. Ona je podigla nivo igre, poslije toga nisam mogla mentalno da se oporavim. Mislim da je to bila moja najveća greška. Ne znam kada sam posljednji put u karijeri izgubila 10 gemova u nizu. Upala sam u neku 'crnu rupu' i nisam mogla da se vratim", iskrena je Arina.

"Ne mogu to da shvatim"

"No thoughts, no emotions. Just want to quit tennis right now..."



Aryna Sabalenka after her loss to No. 25 Diana Shnaider #RolandGarrospic.twitter.com/C87w8mf6XM — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS)June 3, 2026

Vjetroviti uslovi očigledno su više pomogli Ruskinji koja je napravila najveći uspjeh u karijeri. Koliko je vetar uticao na Arinu?

"To je jedno od pitanja. Ne znam zašto su držali krov otvoren kada je duvao ludački vjetar. Ali, kako da se žalim na to kada sam u većem dijelu meča igrala dobro i onda dozvolila da mi izmakne. Mentalno nisam dobro. Sjećam se prošle godine kada su u sličnim uslovima ostavili krov otvoren, pa onda muškarcima narednog dana zatvorili krov. Ne znam zašto su ga držali otvorenog, ne razumijem. Jesam vodila, ali je to bio 'prljav' tenis. Ne znam kako su ljudi mogli da sjede i da gledaju kako igram u tim uslovima, to je veliko pitanje. Ne, nisam tražila da se krov zatvori", objasnila je Arina.

Vratila se potom na sam meč i na prošlogodišnje finale protiv Koko Gof u kom je situacija bila donekle slična.

"Da, postoje sličnosti. Moram da sjednem i da otvoreno razmislim o tome šta se dešava u mojoj glavi u tim momentima. Iskusna sam teniserka, prošla sam kroz dosta toga. Moram da shvatim zašto stvari ne funkcionišu i da ih prebrodim. U nekom specifičnom trenutku tokom meča se nešto desilo, kao da sam izgubila kontrolu."

"Kako možete to da kažete?"

No. 1 Aryna Sabalenka is OUT of Roland Garros after losing 10 STRAIGHT GAMES to No. 25 Diana Shnaider



Another upset in Paris‼️pic.twitter.com/TRKBHcd7sP — Bleacher Report (@BleacherReport)June 3, 2026

Nije joj se dopala konstatacija novinara koji je rekao da joj se "put otvorio" jer su ispale i Iga Švjontek, Koko Gof, da je sve bilo na njenoj strani.

"Ne volim lake pobjede očigledno, volim da patim. Šalim se naravno. Kako možete uopšte tako nešto da kažete? Marta Kostjuk je u sjajnoj formi, Mira Andrejeva igra sjajan tenis. Ne bih da izgovorim pogrešno prezime Poljakinje Maje koja je u polufinalu. Izvini, ali i ona igra sjajno. Što se mene tiče, ne znam kako, ali moram da se vratim. Šta te ne ubije, ojača te. Moram da nađem rješenje. Možda odem u neku od onih soba, znate one sobe gdje uđeš i možeš da razbijaš stvari. Možda ću sutradan cijeli dan da provedem tako što ću da uništavam stvari. Možda mi to pomogne, možda i ne", zaključila je Sabalenka sa osmijehom.

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