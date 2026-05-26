"Nosiš dijamante, pa licemjerno tražiš više para": Sabalenka dobila sramno pitanje od novinara na Rolan Garosu

Arina Sabalenka je poslije pobjede u prvom kolu Rolan Garosa dobila sramotno pitanje od novinara na konferenciji za medije.
Arina Sabalenka započela je učešće na Rolan Garosu rutinskom pobjedom protiv Džesike Buzas Maneiro (6:4, 6:2). Po završetku tog meča otišla je na konferenciju za medije gdje je od strane jednog od novinara dobila sramotno pitanje u vezi vjereničkog prstena i dijamanata. Teško je objasniti šta je bila njegova poenta, doduše iskoristio je ugao da se "navijači pitaju" o tome.
"Pitanje u vezi tvoje ogrlice, vidio sam da neki ljudi prave poređenje između toga što tražiš više novca od nagradnog fonda, a onda nosiš skupocjene dijamante i prsten. Da li to vidiš na neki način kao licemjerno?", tako je glasilo pitanje koje je ostavilo Arinu u šoku.
"Zaista ne vidim kako postoji bilo kakva povezanost između ta dva potpuno različita svijeta. Nagradni fond? To nije nešto što je samo o meni, borimo se za nižerangirane igrače koji se bore da prežive u svijetu tenisa. Nema to nikakve veze samo sa mnom. Svi znaju da sam ja okej. Borimo se za veće procente od prihoda kako bismo pomogli drugima. Tu su i oni koji se vraćaju iz povreda, nove generacije koje stižu i hoćemo da im pomognemo", ne radi se o meni samo", jasna je bila Sabalenka.
"Ko ti je obezbjeđenje zbog dijamanata?"
I na samom kraju konferencije je Beloruskinja dobila pitanje za dijamante i za to da li ima obezbjeđenje kada putuje ili šeta ulicama tokom turnira i da li joj obezbjeđenje pravi problem prilikom putovanja i dolazaka u druge zemlje.
"Ne, provjeravaju, postavljaju pitanja o tome, pitali su me i da li mi je preteško. Što se ličnog obezbjeđenja tiče imam svog vjerenika Jorgosa, on mi je tjelohranitelj. Šalim se malo, tu je i moj tim, trener Džejson, moj fizioterapeut zna džiju-džicu, tako da bih rekla da imam dobro obezbjeđenje kada se šetam. Nikada ne šetam sama", zaključila je Sabalenka.