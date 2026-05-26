"Nosiš dijamante, pa licemjerno tražiš više para": Sabalenka dobila sramno pitanje od novinara na Rolan Garosu

Arina Sabalenka je poslije pobjede u prvom kolu Rolan Garosa dobila sramotno pitanje od novinara na konferenciji za medije.

Arina Sabalenka započela je učešće na Rolan Garosu rutinskom pobjedom protiv Džesike Buzas Maneiro (6:4, 6:2). Po završetku tog meča otišla je na konferenciju za medije gdje je od strane jednog od novinara dobila sramotno pitanje u vezi vjereničkog prstena i dijamanata. Teško je objasniti šta je bila njegova poenta, doduše iskoristio je ugao da se "navijači pitaju" o tome.

"Pitanje u vezi tvoje ogrlice, vidio sam da neki ljudi prave poređenje između toga što tražiš više novca od nagradnog fonda, a onda nosiš skupocjene dijamante i prsten. Da li to vidiš na neki način kao licemjerno?", tako je glasilo pitanje koje je ostavilo Arinu u šoku.

"Zaista ne vidim kako postoji bilo kakva povezanost između ta dva potpuno različita svijeta. Nagradni fond? To nije nešto što je samo o meni, borimo se za nižerangirane igrače koji se bore da prežive u svijetu tenisa. Nema to nikakve veze samo sa mnom. Svi znaju da sam ja okej. Borimo se za veće procente od prihoda kako bismo pomogli drugima. Tu su i oni koji se vraćaju iz povreda, nove generacije koje stižu i hoćemo da im pomognemo", ne radi se o meni samo", jasna je bila Sabalenka.

Nije tu bio kraj pitanjima o ogrlici i nakitu koji nosi na sebi. Doduše, pitali su je i zašto je igrala u crnoj haljini na visokim temperaturama u Parizu.

"Zato što ne volim da mi bude lagano, nego da izazivam sebe. Haljina je baš lagana, skoro da je ne osjećam. Stvarno je udobna. Što se dijamanata tiče, ne osjećam njihovu težinu, ali mogu da zamislim da tako izgleda spolja. Trebalo je da nosim i treću ogrlicu, ali sam mislila da je to previše, pa sam zadržala samo dvije. Važno mi je da izgledam dobro, kada se tako osjećam onda igram još bolje", dodala je Arina.

"Ko ti je obezbjeđenje zbog dijamanata?"

I na samom kraju konferencije je Beloruskinja dobila pitanje za dijamante i za to da li ima obezbjeđenje kada putuje ili šeta ulicama tokom turnira i da li joj obezbjeđenje pravi problem prilikom putovanja i dolazaka u druge zemlje.

"Ne, provjeravaju, postavljaju pitanja o tome, pitali su me i da li mi je preteško. Što se ličnog obezbjeđenja tiče imam svog vjerenika Jorgosa, on mi je tjelohranitelj. Šalim se malo, tu je i moj tim, trener Džejson, moj fizioterapeut zna džiju-džicu, tako da bih rekla da imam dobro obezbjeđenje kada se šetam. Nikada ne šetam sama", zaključila je Sabalenka.