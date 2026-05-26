"Vidio sam na zagrijavanju, odmah mi je bilo jasno": Britanac zabrinut za Novakov put na Rolan Garosu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Rolan Garosa, poslije tri sata igre, ali činjenica da ga povremeno muče povrede natjerala je bivšeg tenisera Grega Rusedskog da posumnja u uspjeh Srbina

Jedan od favorita na Rolan Garosu Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Parizu. Novak je na terenu proveo tri sata, propisno se namučio i upravo je to ono o čemu je bivši britanski teniser Greg Rusedski razmišljao. Nekada četvrti igrač svijeta vjeruje da bi problemi sa povredama mogli da budu najveća prepreka Novaku Đokoviću u pohodu na 25. grend slem titulu.

"Posmatrao sam zagrijavanje Novaka Đokovića i imao je određene probleme sa ramenom. Fizioterapeut ga je masirao i pokušavao da riješi problem, a na početku nije servirao toliko snažno, iako mu je preciznost bila zaista izuzetna", započeo je Britanac sumnje zbog kojih ne vjeruje u velike rezultate najboljeg svih vremena.

A onda je analizirao način na koji je Novak preokrenuo meč u svoju korist protiv Đovanija Mpeši Perikara. "Ne želite da mu dozvolite ritam koliko god je moguće i pokušavate da ga izbacite iz ravnoteže, ali je on podigao nivo igre u trećem i četvrtom setu."

Već je poznato da Karlos Alkaraz ne učestvuje na Rolan Garosu zbog povrede, ali velika prijetnja ostaje svemoćni Janik Siner. "Novak umije da raste kroz grend slem i pronađe najbolji tenis. Očekuje se da prođe drugo kolo, a onda ga vjerovatno čeka novi veliki test u trećoj rundi, možda protiv Žoaa Fonseke.

Sve je moguće. Uslovi su teški. Vruće je i sparno. Vidjeli smo Sinera kako ima grčeve u Rimu. Vidjeli smo ga i u Šangaju. Tokom dana je ovdje u Parizu pakleno vruće. Nisu to laki uslovi za igrače koji igraju dnevne termine. A znate i sami, najveće zvijezde uglavnom dobijaju raspored kakav žele. Imam osjećaj da bi Janik mogao da igra večernje sesije ako to bude želio. U ovom trenutku Janik je glavni favorit", zaključio je Britanac.

Novak Đoković će na teren izaći u srijedu, ne prije 16 časova, a rival će mu biti domaći igrač Valentin Roje.

