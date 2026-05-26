"Zašto je dozvoljeno Crvenoj zvezdi, a nama ne?": Partizan se oglasio zbog odluke KLS, tvrdi da postoji problem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Partizan se ponovo oglasio poslije odluke KLS da ne dozvoli izmjenu u timu i iskoristio je Crvenu zvezdu kao primjer za promjene.

Partizan je tražio dozvolu od KLS da napravi promjenu u timu pred Fajnal-for domaćeg šampionata i dobio je negativan odgovor. Poslije toga su se crno-bijeli ponovo javili i smatraju da je načinjena nepravda i iskoristili su primjer Crvene zvezde da objasne o čemu se tačno radi.

"U novom obraćanju Partizan navodi da je njihov zahtjev morao da se uvaži zbog slučaja Zvezde. Ukazuju na to da je KLS istog dana, 25. maja, odobrio promjenu na licenciranom spisku Zvezde i uklonjen je dosadašnji trener Saša Obradović, a na njegovo mjesto upisan je Milan Tomić koji se prethodno nije nalazio na listi prijavljenih članova za drugi dio takmičenja", stoji u tekstu "Mozzartsporta".

Crno-bijeli su takođe naglasili da je zvanični rok za izmjene i dopune spiskova istekao 29. aprila u 14 časova i da je u zvaničnom podsjetniku lige naglašeno da je zabranjena bilo kakva promjena na kompletnom spisku i da nije istaknuto da se odnosi isključivo na igrački kadar.

Šta je još Partizan naveo?

Partizan je tražio promjenu u timu zbog povreda Šejka Miltona i Nika Kalatesa i htio je da ih promijeni na spisku zbog toga što su to "promjene inicirane višom silom".

Zbog toga "Mozzartsport" prenosi da je Partizan istakao da je Zvezdi omogućena promjena koja je direktna posljedica svjesne odluke kluba o promjeni trenera. Partizan u polufinalu igra protiv FMP-a 29. maja, istog dana Zvezda igra protiv Spartaka iz Subotice, dok se finale igra 31. maja.

