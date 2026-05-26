"Kad je došao bio je nespreman": Evo šta Stanković stvarno misli o Arnautoviću

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković otkrio je kako Marko Arnautović doživio srpski fudbal.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ima posebno blizak odnos sa jednim od igrača u timu. Riječ je, naravno, o Marku Arnautoviću, najzvučnijem pojačanju crveno-bijelih. Šef struke Crvene zvezde otkrio je kako je izgledao dolazak reprezentativca Austrije, kakav odnos ima sa njim i kako je Arnautović doživio srpski fudbal.

Poznanstvo Stankovića i Arnautovića je dugo, a odnos prijateljski.

"Marka znam od kada je imao 19 godina, nisam ja mnogo stariji od njega, kao što je Miha bio stariji od mene, pa smo se okumili i živjeli kao rođena braća. Marka znam kao dijete, mi smo se družili, viđali, kada sam dolazio u Bolonju da se vidim sa njim."

"Kada je Aleksandar prešao u Inter, prihvatio ga je, vozio ga je na treninge. Čuli smo se stalno. Napravio je neku glupost, ne znam da li je bilo Evropsko ili Svjetsko prvenstvo, bio sam na moru, zvao sam ga odmah da ga iskritikujem. Ne mogu da vjerujem da mogu s njim da imam problem, mi ćemo ga riješiti, ne možemo da dođemo do konflikta, ne daj Bože javno. Našli smo zajednički jezik", započeo je Dejan Stanković u podkastu "2x45".

Marko Arnautović je u Crvenu zvezdu stigao kao najzvučnije pojačanje i to s razlogom.

"On je jedna mašina, ozbiljno jak, smršao je - obećao je. Godine su to i mnogo utakmica, kada odigra na vještačkom terenu, kao da je odigrao četiri utakmice na normalnom. Njemu koljena moramo da izvlačimo, dreniramo, ali sljedeći dan trenira i tu je. Nikada nisam imao problem. Ali smo morali da programiramo njegove utakmice, nismo mogli da igramo nedjelja-srijeda... Mogao sam da ga ubacim, ali čuvao sam ga za Partizan."

Izvor: MN PRESS

Kad je u pitanju sam dolazak u Crvenu zvezdu, poslije elitnih timova i liga - Intera, Vest Hema, Bolonje... Arnautović je stigao u Beograd i srpsku ligu, a Dejan Stanković otkrio je kako je fudbaler rođen u Beču doživio novo takmičenje.

"Mare kada je došao... bio je nespreman. Bio je tri ili četiri nedjelje. Završilo se za četiri ili pet dana da dođe u Crvenu zvezdu, kako je on meni ispričao. Ide Liga šampiona, Marko Arnautović je došao. Spreman, nespreman, došao je. Mora da igra, a nije spreman. Nije potcijenio, trebalo mu je vremena, kaskao je i nije ušao u formu. Rekao bih ja, on je stvarno radio, obećao mi je. Došli smo do tih nekih desetak komada, nije potcijenio. Stvarno se nervirao i već je sam sa sobom bio nezadovoljan kada promaši. Stvarno mu je stalo. Siguran sam da će nastaviti da radi dobro, gdje ćeš veći motiv nego igrati Svjetsko prvenstvo", rekao je Dejan Stanković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!