Crvena zvezda se priprema za meč sa Čukaričkim, a Stanković otkriva da Arnautović neće igrati zbog reakcije tijela na vještačku podlogu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda večeras od 19 časova gostuje Čukaričkom u 35. kolu Superlige, a trener Dejan Stanković najavio je da ćemo vidjeti "šaren" sastav njegovog tima. To je i očekivano pošto je Zvezda već osvojila šampionsku titulu i ostaje joj da "čuva" svoje nosioce za finale Kupa Srbije 13. maja u Loznici protiv Vojvodine, a ima i sitnih problema u finišu sezone...

Između ostalog, Marko Arnautović je prijavio da ima poteškoće nakon igranja na vještačkoj podlozi protiv Jedinstva iz Uba, tako da ga nećemo vidjeti u sastavu Crvene zvezde na Banovom brdu.

"Marko Arnautović će sigurno preskočiti ovaj meč. Uvijek kada odigra na veštačkoj travi njegovo tijelo pokaže reakciju, tako da je nažalost i ovog puta bilo tako. Sa njim smo uvijek strpljivi i uvijek mu damo koji dan više za oporavak da se te reakcije saniraju", naglasio je Dejan Stanković koji ima razumevanje za Arnautovića - najstarijeg igrača Zvezde - koga takođe očekuje učešće na Svjetskom prvenstvu s Austrijom ovog ljeta.

To znači da će Arnautović biti "sve dalje" od kvote golova koju mu je zadao Stanković (dao 8, treba 10), pošto se ni na terenu Jedinstva iz Uba nije upisao u strijelce, kada je ušao na poluvremenu i bez konkretnog učinka slavio 2:1 sa svojim timom.

Vidi opis "Maretu tijelo uvijek reaguje poslije toga": Stanković postavio uslov Arnautoviću, ali na ovo pazi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Miloš Veljković takođe sigurno neće igrati, a Mirko Ivanić ima svoj poseban tretman. To su igrači koji sigurno neće biti u sastavu, ali ponavljam, sve su to reakcije zbog napora i podloge na kojoj smo igrali", naglasio je Dejan Stanković koji sada na djelu želi da vidi igrače koji su manje igrali.

"Vidjećemo kombinovani sastav. Mislim da je realno da malo rotiramo poslije kupa i vještačkog terena, jer je bilo i stresa i utakmica gdje si morao da daš malo više nego što si planirao, uz respekt prema ekipi sa Uba. Sastav će biti kombinovan, ali ne pretjerano, jer su to sve igrači koji se kandiduju za prvih 11, tako da tu neće biti velike razlike ili neke velike dileme", zaključio je Stanković.