Spisak Austrije za Svjetsko prvenstvo: Marko Arnautović ovo čekao cijeli život, nije jedini Srbin u timu

Najveća legenda austrijske reprezentacije Marko Arnautović predvodiće nacionalni tim na Svjetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi.

Selektor reprezentacije Austrije Ralf Rangnik saopštio je spisak imena igrača za Svjetsko prvenstvo 2026, u SAD, Kanadi i Meksiku. Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović (37) jedna je od najvećih zvijezda ekipe i prvi put će nastupiti na Mundijalu, jer je Austrija posljednji put igrala davne 1998. godine u Francuskoj.

Arnautović je svakako najveća legenda austrijske reprezentacije, jer ima i najviše odigranih utakmica u njenom dresu (132) i najviše postignutih golova (47). Sa osam pogodaka u kvalifikacijama bio je na deobi drugog mjesta liste strijelaca, iza nedodirljivog Norvežanina Erlinga Halanda, koji je postigao 16 golova.

Napadač Crvene zvezde predvodio je Austriju do prvog mjesta i direktno izborenog plasmana u kvalifikacionoj Grupi H, u konkurenciji Bosne i Hercegovine, koja je takođe izborila plasman kroz baraž, kao i Rumunije. Ispod crte su ostali Kipar i San Marino.

Šta čeka Austriju u Americi? Austrija će na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim državama igrati u Grupi J, protiv Jordana 16. juna, Argentine 22. juna i Alžira 27. juna. Baza reprezentacije biće u Santa Barbari u Kaliforniji.

Uz Arnautovića, zvijezde ekipe biće kapiten David Alaba (33), defanzivac Real Madrida, a tu su i zvezde Bundeslige, poput asa Bajerna - desnog beka Konrada Lajmera (28), ofanzivnog veziste Red Bul Lajpciga Kristofa Baumgartnera (26), mladog veziste Dortmunda Karnija Čukvuemeke (22)...

Na spisku je i Saša Kalajdžić (28), takođe fudbaler srpskih korijena koji igra za LASK i jedan je od od samo trojice igrača iz austrijske lige koji će u dresu reprezentacije na Mundijal. uz njega to su golman Red Bul Salcburga Aleksander Šlager (25) i vezista Volfsbergera Alesandro Šopf (32). Kalajdžić je ove sezone sa LASK-om postao šampion Austrije, što je druga titula tog kluba u istoriji, a prva poslije 1965.

Spisak Austrije za Mundijal:

Golmani: Patrik Penc (Brondbi), Aleksander Šlager (Red Bul Salcburg), Florijan Vigele (Viktorija Plzenj)

Odbrana: David Afengruber (Elče), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Totenhem), Marko Fridl (Verder Bremen), Filip Linhart (Frajburg), Filip Mvene (Majnc), Stefan Poš (Majnc), Aleksander Pras (Hofenhajm), Mihael Svoboda (Venecija)

Vezni red: Kristof Baumgartner (RB Lajpcig), Karni Čukvuemeka (Borusija Dortmund), Florijan Grilič (Braga), Konrad Lajmer (Bajern Minhen), Marsel Sabicer (Borusija Dortmund), Ksaver Šlager (RB Lajpcig), Romano Šmid (Verder), Alesandro Šopf (Volfsberger), Nikolas Zajvald (RB Lajpcig), Paul Vanner (PSV), Patrik Vimer (Volfsburg)

Napad: Marko Arnautović (Crvena zvezda), Mihael Gregorič (Augsburg), Saša Kalajdžić (LASK)

"Da prođemo grupu i dobijemo bar jedan nokaut meč"

Reprezentacija Austrije okupiće se na početku priprema 27. majka u svom kampusu u Seštatu, a spisak mora da bude prijavljen u FIFA najkasnije do 1. juna. Povrijeđeni ili bolesni igrači moći će da budu zamijenjeni do 24 sata prije utakmice, pod uslovom da FIFA prihvati medicinsku dokumentaciju. Poslije toga, izmjene će biti moguće samo kada su u pitanju golmani, a selektor Rangnik još nije odredio ko će biti prvi golman.

"Odluku o prvom golmanu još ne moramo da donesemo, imamo dovoljno vremena tokom priprema", rekao je Rangnik, više nego zadovoljan sastavom.

"Kada pogledate tim, svaka pozicija je pokrivena sa najmanje dvojicom igrača", dodao je on.

"Ako svi ostanu zdravi, veoma smo zadovoljni ovim timom i vjerujem da možemo mnogo. Želimo da odemo dalje nego na Evropskom prvenstvu. To znači da želimo da prođemo grupu i potom dobijemo makar prvi nokaut meč. Želimo da izvučemo prave pouke sa EURO i pokažemo šta ova reprezentacija može", kazao je selektor Austrije.