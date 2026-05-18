Sjajne vijesti za Borac: Banjalučani nosioci u dva kola kvalifikacija Lige šampiona!

Navijači Borca dobili su odlične vijesti iz Mađarske i Rumunije, koje su potvrdile da će banjalučki klub biti nosilac u prva dva kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona!

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Crveno-plavi su, nakon osvajanja šampionskog trofeja Orhusa u Danskoj, čekali rasplet u prvenstvima Mađarske, Rumunije i Izraela kako bi dobili potvrdu da će biti nosioci u prva dva kola elitnog evropskog takmičenja.

Sa koeficijentom od 13.125, Borac je sačuvao 12. mjesto među nosiocima. Navijači su bodrili mađarski Đer (5.437), koji je na kraju i osvojio titulu pobjedom nad Kišvardom (0:1), čime je spriječio bolje pozicionirani Ferencvaroš da ih pretekne.

Druga odlična vijest stigla je iz Rumunije. Bivši napadač Borca Jovo Lukić i njegova Universitatea Kluž (17.500) poraženi su od Univerzitatae Krajove (10.500), koja je tako osvojila šampionski pehar. Kluž je ostao bez titule, što je Borcu dodatno pomoglo.

To praktično znači da Banjalučani zadržavaju poziciju nosioca bez obzira na to ko će biti prvak Izraela. Na korak od titule je Hapoel Ber Ševa (14.000), koja ima veći koeficijent, ali to više ne može ugroziti Borac.

Time je Borac ostvario istorijski uspjeh bh. fudbala jer dosad nijedan klub iz Bosne i Hercegovine nije bio nosilac u prva dva kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Potencijalni protivnici u prvom kolu: Levski Sofija (Bugarska), Sabah Baku (Azerbejdžan), ML Vitebsk (Bjelorusija), Kauno Žalgiris (Litvanija), Iberia 1999 (Gruzija), Tre Fiori (San Marino), Đer (Mađarska). Takođe, Borac će igrati protiv šampiona Crne Gore, Luksemburga, Albanije ili Malte, čiji će se predstavnici naknadno odrediti.

Žrijeb prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona zakazan je za 16. juni, a dan kasnije (17. juna) slijedi i žrijeb drugog kola.

U drugom kolu, mogući rivali crveno-plavima u slučaju prolaska dalje, biće Kairat (Kazahstan), Univerzitatea Krajova (Rumunija), Riga (Letonija), Ki Klaksvik (Farska Ostrva), Flora (Estonija), Larne (Sjeverna Irska), Petrokub (Moldavija), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska) i Mjelbi (Švedska).

Inače, u ponedjeljak uveče Borac će na svečanoj akademiji proslaviti 100 godina postojanja kluba.

