Borac blizu vrata raja: Evo kako crveno-plavi mogu da budu nosioci u drugom kolu LŠ!

Banjalučani sigurno imaju povlašten status u prvoj rundi, a na korak su do toga da budu nosioci i u drugom kolu, što je do sada za bh. klubove bilo nezamislivo.

Fudbaleri Borca trijumfovali su u nedjelju na Koševu nad Sarajevom (0:1) i četiri kola prije kraja sezone matematički obezbijedili titulu, četvrtu u Premijer ligi BiH u klupskoj istoriji.

Shodno tome, izabranici Vinka Marinovića će predstojećeg ljeta nastupati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Takmičenje počinju od prvog kola, u kojem će bez ikakve dileme imati povlašten status, s obzirom na koeficijent 13.165, a velike su šanse da crveno-plavi budu nosioci i tokom žrijeba za drugo kolo, što je ogromna povlastica koju do sada prvak BiH nije imao!

Klub iz Platonove ulice trenutno je dva mjesta iznad crte, uzimajući u obzir sva moguća "preslagivanja" do kojih dolazi u slučaju da šampion Evrope u sezoni na izmaku postane ekipa koja je nastup u eliti za novu sezonu već izborila kroz domaće prvenstvo. S obzirom na to da se ovog maja za trofej bore Bajern, Pari sen Žermen, Arsenal i Atletiko Madrid, jasno je da će taj uslov biti ispoštovan, pa samim tim mjesto osvajača među učesnicima u narednoj sezoni ostaje upražnjeno.

Prema pravilima, popuniće ga klub sa najvećim koeficijentom iz države koja nema direktnog učesnika u ligaškoj fazi. Trenutno je to Šahtjor sa koeficijentom 56.250, koji bi se iz drugog kvalifikacionog kola preselio direktno u glavni dio takmičenja. Istovremeno, iz prvog u drugo kolo prešla bi dva šampiona sa najboljim koeficijentima, odnosno Slovan Bratislava (36.000) i Celje (23.000).

Nakon što se izvrše sva ova "tumbanja", Borac na projekcijama uživo zauzima 11. mjesto od ukupno 12 nosilaca. Da li će tu i da ostane, zavisi prije svega od raspleta u četiri lige – Mađarskoj, Danskoj, Rumuniji i Izraelu. Konkretno, u tri od ova četiri prvenstva titulu bi morali da osvoje timovi koji imaju manji koeficijent od Borca.

MAĐARSKA

Najmanje kola do kraja sezone, samo jedno, preostalo je da se odigra u Mađarskoj, gdje Borcu odgovara sadašnje stanje. Pred završnih 90 minuta, na prvom mjestu je Đer (koeficijent 5.437), koji ima bod prednosti u odnosu na Ferencvaroš (51.250). Odluka o tamošnjem šampionu pašće 16. maja, kada će aktuelni lider u goste Kišvardi, dok će velikan iz Budimpešte na svojoj Grupama Areni dočekati Zalaegerseg.

DANSKA

U danskoj Superligi odigraće se još dva kola, a Borcu u prilog ide i epilog jučerašnjeg okršaja Mitjilanda i Viborga (3:3). S obzirom na remi pred domaćom publikom, Mitjiland (koeficijent 48.250) je sada drugoplasirani, iza Orhusa (8.421), koji ima dva boda više. Sezona u danskom šampionatu završava se, kao i u Mađarskoj, krajem sljedeće sedmice.

RUMUNIJA

Rumuni moraju da odigraju još tri runde, a sezona završava sedam dana kasnije nego u Mađarskoj i Danskoj. Fudbalerima Borca odgovara činjenica da su na prva dva mjesta timovi sa manjim koeficijentima - Univerzitatea Krajova (10.500) i Univerzitatea Kluž (5.050), koju predvodi ove sezone sjajni Jovo Lukić.

Lider ima 45 bodova, prvi pratilac zaostaje tri koraka, dok je na trećem mjestu Borčev stari znanac ČFR Kluž, koji ima pet bodova manje od prvoplasiranog tima. Borcu ne bi odgovaralo samo da ČFR Kluž osvoji titulu s obzirom na koeficijent 17.500 koji ima ovaj tim.

Veoma važan meč u ovom šampionatu igra se u petak (8. maj), kada će u osmom kolu Lige za prvaka ČFR Kluž dočekati Univerzitateu iz Krajove.

IZRAEL

Najviše kola do kraja ima da se odigra u Izraelu – čak šest. Međutim, sezona će, s obzirom na odigravanje vanrednih kola, završiti kad i rumunska. Na vrhu je trenutno Beitar, što Borcu takođe odgovara (koeficijent 5.500). Tim iz Jerusalima ima bod više u odnosu na Hapoel Ber Ševu (koeficijent 14.000), a djeluje da su ova dva tima jedini kandidati za tron jer trećeplasirani Makabi Tel Aviv (32.500) kasni devet bodova za liderom šest kola do kraja.

U KOGA NE TREBA POLAGATI NADE

Kada je riječ o ligama koje još uvijek nisu završene, Borac gleda i prema Poljskoj i tzv. Kosovu, ali su šanse da tamo dođe do raspleta u korist crveno-plavih svedene na minimum.

U Poljskoj je na vrhu Leh iz Poznanja (27.250), koji ima šest bodova više od drugoplasiranog Gornika (9.350). Lider ima meč više, ali i bolji međusobni omjer tri kola prije kraja sezone, tako da je teško očekivati da Leh prospe sve što je do sada urađeno.

Ista situacija je i u ligi tzv. Kosova, gdje je Drita (13.625) na korak od titule. Četiri kola prije spuštanja zavjese na tamošnje prvenstvo, Balkani (10.000) kasni osam bodova, a Drita u subotu (9. maj) u međusobnom susretu pred domaćom publikom ima priliku da riješi sve dileme.

KAD JE ŽRIJEB

Žrijeb prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona obaviće se 16. juna u Nionu, dok će dan kasnije na istom mjestu biti određeni parovi druge runde.

TRENUTNI NOSIOCI U DRUGOM KOLU (projekcije)

Crvena zvezda (Srbija) – 46.500

Dinamo Zagreb (Hrvatska) – 46.5000

Slovan Bratislava (Slovačka) – 36.000

Leh Poznanj (Poljska) – 27.750

Celje (Slovenija) – 23.000

Omonija (Kipar) – 21.250

Šamrok Rovers (Irska) – 19.375

KuPS Kuopio (Finska) – 14.000

Drita (tzv. Kosovo) – 13.625

Linkoln Red Imps (Gibraltar) – 13.500

Borac (BiH) – 13.125

Vikingur (Island) – 11.750

TRENUTNI NENOSIOCI U DRUGOM KOLU (projekcije)

Kairat (Kazahstan) – 11.000

Univerzitatea Krajova (Rumunija) – 10.500

Riga (Letonija) – 10.500

KI Klaksvik (Farska Ostrva) – 10.500

Flora (Estonija) – 10.000

Larn (Sjeverna Irska) – 9.000

Petrokub (Moldavija) – 9.000

Nju Seints (Vels) – 9.000

Orhus (Danska) – 8.421

Tun (Švajcarska) – 6.940

Mjelbi (Švedska) – 5.925

Beitar Jerusalim (Izrael) – 5.500

(mondo.ba, D. Šutvić)

