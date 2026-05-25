Igrač Tanga izveo fer-plej potez godine, a onda u posljednjoj sekundi uveo ekipu u PLBIH!

Goran Arbutina
Petu utakmicu finala prvenstva Republike Srpske obilježio Nedžad Hodžić svojim fudbalskim potezima, ali i onima koji su mnogo važniji od sportskog rezultata.

Tango u Premijer ligi BIH Izvor: Facebook/KMF Tango

KMF Tango osvojio je šampionsku titulu u Republici Srpskoj i izborio plasman u Premijer ligi BIH.

U petoj utakmici finala odigranoj pred punim tribinama u Istočnom Sarajevu ekipa Tanga savladala je Jahorinu rezultatom 3:2, a meč je obilježio Nedžah Hodžić.

"Desetka" Tanga postigao je sva tri gola za svoju ekipu, ali uz fudbalske majstorije pokazao je da itekako ima i ljudske kvalitete.

Hodžić je u trenucima kada se lomio susret pri rezultatu 2:2 imao priliku da sve riješi, njegov protivnik našao se na zemlji i mogao je da radi šta hoće, ali je on prekinuo igru.

Igrač Tanga mogao je da prođe ili šutira kraj protivnika koji je ležao na podu, ali nije htio da na taj način iskoristi situaciju i ostvari prednost i umjesto toga izbacio je loptu u aut. Njegov potez pozdravljen je aplauzima sa tribina, ali i klupe obje ekipe.

Za ovaj priznaćete ne baš čest fer-plej potez Hodžić je „nagrađen“ u samom finišu. Upravo je Hodžić bio strijelac pobjedonosnog pogotka sekund prije kraja utakmice.

Pogledajte pogodak Hodžića za pobjedu 3:2 i plasman u Premijer ligu BIH.

