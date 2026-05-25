Sljedeći Novakov rival je Francuz odrastao u Beogradu

Nakon pobjede nad Đovanijem Mpeši Perikarom sada Novak Đoković igra meč sa Valentanom Rojeom, Francuzom koji je odrastao u Beogradu.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković baš nema sreće sa žrijebom, izgleda da će i u drugom kolu Rolan Garosa imati publiku protiv sebe. Nakon što je u prvom kolu savladao Đovanija Mpeši Perikara 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 u drugom kolu će igrati sa Valentanom Rojeom.

Ovaj 24-godišnji Francuz pobijedio je Uga Delijena 6:4, 6:2, 6:2 u prvom kolu i zakazao meč karijere. A vrlo je moguće da već poznaje Novaka 74. teniser na planeti.

Ovaj Francuz je rođen u Francuskoj, ali pošto mu je otac imao visoku poziciju u jednom lancu supermarketa odrastao je prateći ga po istočnoj Evropi. Živio je u Poljskoj, prvi put reket uzeo u ruke u Češkoj, a naučio je da igra tenis u Srbiji!

Srbi mnogo rade i disciplinovani su

Do 17. godine zadržao se u Beogradu i radio je u akademiji Janka Tipsarevića koja ga je oblikovala u profesionalnog igrača i lansirala na veliku scenu. I sam je rekao da zbog rada u Beogradu ima mnogo drugačiji mentalitet od francuskih igrača.

"Tamo je više filozofija da preživljavaju najbolji. Da li bih bio tu gdje jesam danas da sam odrastao u Francuskoj? Ne znam. Ono što me odvaja od ostalih igrača je ono što je najbitnije. Najbitnija stvar u Istočnoj Evropi je radna etika. Tamo se ne plaše posla i treninga. Tamo dosta igrača pokušava ne samo da igra iz ljubavi nego i jer mora da preživi. Zaista žele da uspiju, malo je situacija "pobijedi ili umri". To mi je donijelo disciplinu kakva se ne sreće često u Zapadnoj Evropi", rekao je Valentan Roje.

Roje je u Beograd stigao sa 14 godina, kada je njegov otac Kventin dobio posao u srpskoj prestonici. A rad sa Jankom Tipsarevićem je pomogao Francuzu da napreduje.

"On ima visoke standarde, naravno. Kada dođete kod njega i kažete mu da planirate da budete u Top 100 ili da maštate o tome da budete u Top 10 na svijetu postavili ste visoko ljestvicu i čeka vas gvozdena disciplina", rekao je Roje.

Gdje je danas Roje?

Valentan Roje je u karijeri najviše dogurao do 54. mjesta na ATP listi, a trenutno je 71. Drugo kolo Rolan Garosa mu je najbolji grend slem rezultat karijere, a u karijeri ima jedno ATP finale i tri titule na čelendžerima.

Sada čeka najveći meč karijere protiv Novaka Đokovića sa kojim nikada do sada nije igrao, ali vrlo je moguće da ga je u tinejdžerskim danima upoznao nekada na beogradskim teniskim terenima.