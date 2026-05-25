Objavljene cijene dresova BIH, odmah se pojavile i ponude pet puta jeftinije!

Iako je izgled novih dresova reprezentacija BIH zvanično objavljen prije samo nekoliko sati, pojedini sajtovi nude ih po pet puta manjoj cijeni.

Izvor: Fudbalski savez BiH

Reprezentacija BIH na svom drugom učešću na svjetskim prvenstvima zaigraće u potpuno novoj opremi koja je predstavljena u ponedjeljak ujutro.

Fudbalski savez BIH predstavio je nove dresove u kojima će igrati na Mundijalu ovog ljeta, a sada je poznato i koja je njihova cijena.

Na zvaničnoj stranici Kelmea, koji je tehnički sponzor, dres BIH košta 100 evra, a ista je cijena i za rezervnu, gostujuću varijantu.

Postoji i opcija fan dresa, odnosno dresa za djecu, a njegova cijena je 80 evra, a interesantno je da su na sajtu proizvođača dresovi već rasprodani, bar je tako navedeno.

Izvor: Screenshot

Na sajtu fudbalskog saveza u fanshopu cijena dresa iznosi 249KM, odnosno 149KM za fan verziju.

Zanimljivo je da iako je novi izgled dresova predstavljen prije samo nekoliko sati, identični dresovi, bar izgledom, već mogu da se naruče na brojnim sajtovima za online prodaju.

Ono što "bode oči" je da je njihova cijena pet ili više puta manja, pa se tako mogu naći po cijeni od 15,37 evra.

Izvor: Screenshot

Iako je čak korištena najmanje jedna od zvaničnih fotografija kojima je dres predstavio FSBIH, treba imati rezervu prema ovim ponudama, ne samo zbog moguće upitne kvalitete, već i potencijalne prevare s obzirom da se nudi zvanični proizvod na sajtovima koji nemaju veze sa FSBIH i proizvođačem.