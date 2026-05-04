Stefan Savić među najboljim asistentima na svijetu!

Borčev prvotimac i najbolji fudbaler Republike Srpske u 2025. godini našao se u odabranom društvu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Borca proslavili su sinoć četvrtu titulu u Premijer ligi BiH. Obezbijedili su je četiri kola prije kraja, najranije u klupskoj istoriji, a potvrđena je trijumfom na Koševu (0:1) nad Sarajevom, čime su izabranici Vinka Marinovića zadržali 13 bodova prednosti u odnosu na Zrinjski.

Jedini pogodak na sinoćnjem meču postigao je Luka Juričić u 35. minutu iz jedanaesterca. Bio je to njegov jubilarni, 25. pogodak u sezoni, a udarac "sa kreča" izborio je Stefan Savić, kojeg je u šesnaestercu Sarajeva faulirao Sergej Ignatkov.

Upravo je najbolji fudbaler Republike Srpske u prošloj godini, uz Juričića, jedan od najzaslužnijih što je titula ovako rano stigla u grad na Vrbasu. Poput golgetera kluba iz Platonove ulice, ofanzivni vezista rođen u Austriji nastupio je u svakoj od dosadašnje 32 utakmice, uknjiživši pritom 16 asistencija. Po tome se, prema podacima specijalizovanog portala Transfermarkt, nalazi među 10 najboljih "pakera" na svijetu, odnosno na sjajnoj sedmoj poziciji!

Savić je, inače, jedan od rijetkih fudbalera iz sadašnje generacije crveno-plavih koji nema potpisan ugovor i za narednu sezonu, u kojoj ekipu očekuje nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ugovorna obaveza ističe mu posljednjeg dana juna, pa bi u narednih nekoliko sedmica trebalo da bude jasnije da li će nekadašnji prvotimac LASK-a, Rode, Olimpije i Visle nastaviti da nosi crveno-plavi dres.

DESET NAJBOLJIH ASISTENATA NA SVIJETU

1) Mihael Olise (Bajern) – 30 utakmica, 21 asistencija

2) Bruno Fernandeš (Mančester junajted) – 32 utakmice, 20 asistencija

3) Leonel Koira (Metropolitan FA) – 16 utakmica, 20 asistencija

4) Federiko Dimarko (Inter) – 33 utakmice, 18 asistencija

5) Luis Dijaz (Bajern) – 30 utakmica, 16 asistencija

6) Eduard Spertsjan (Krasnodar) – 28 utakmica, 16 asistencija

7) Stefan Savić (Borac) – 32 utakmice, 16 asistencija

8) Marijano Tores (Saprisa) – 33 utakmice, 16 asistencija

9) Mark Hartman (Uan Taguig) – 17 utakmica, 16 asistencija

10) Kevin Rejes (Adi Metapan) – 40 utakmica, 15 asistencija

(mondo.ba, D. Šutvić)

