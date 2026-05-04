logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stefan Savić među najboljim asistentima na svijetu! 1

Stefan Savić među najboljim asistentima na svijetu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
1

Borčev prvotimac i najbolji fudbaler Republike Srpske u 2025. godini našao se u odabranom društvu.

stefan savić Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Borca proslavili su sinoć četvrtu titulu u Premijer ligi BiH. Obezbijedili su je četiri kola prije kraja, najranije u klupskoj istoriji, a potvrđena je trijumfom na Koševu (0:1) nad Sarajevom, čime su izabranici Vinka Marinovića zadržali 13 bodova prednosti u odnosu na Zrinjski.

Jedini pogodak na sinoćnjem meču postigao je Luka Juričić u 35. minutu iz jedanaesterca. Bio je to njegov jubilarni, 25. pogodak u sezoni, a udarac "sa kreča" izborio je Stefan Savić, kojeg je u šesnaestercu Sarajeva faulirao Sergej Ignatkov.

Upravo je najbolji fudbaler Republike Srpske u prošloj godini, uz Juričića, jedan od najzaslužnijih što je titula ovako rano stigla u grad na Vrbasu. Poput golgetera kluba iz Platonove ulice, ofanzivni vezista rođen u Austriji nastupio je u svakoj od dosadašnje 32 utakmice, uknjiživši pritom 16 asistencija. Po tome se, prema podacima specijalizovanog portala Transfermarkt, nalazi među 10 najboljih "pakera" na svijetu, odnosno na sjajnoj sedmoj poziciji!

Možda će vas zanimati

Savić je, inače, jedan od rijetkih fudbalera iz sadašnje generacije crveno-plavih koji nema potpisan ugovor i za narednu sezonu, u kojoj ekipu očekuje nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ugovorna obaveza ističe mu posljednjeg dana juna, pa bi u narednih nekoliko sedmica trebalo da bude jasnije da li će nekadašnji prvotimac LASK-a, Rode, Olimpije i Visle nastaviti da nosi crveno-plavi dres.

DESET NAJBOLJIH ASISTENATA NA SVIJETU

1) Mihael Olise (Bajern) – 30 utakmica, 21 asistencija
2) Bruno Fernandeš (Mančester junajted) – 32 utakmice, 20 asistencija
3) Leonel Koira (Metropolitan FA) – 16 utakmica, 20 asistencija
4) Federiko Dimarko (Inter) – 33 utakmice, 18 asistencija
5) Luis Dijaz (Bajern) – 30 utakmica, 16 asistencija
6) Eduard Spertsjan (Krasnodar) – 28 utakmica, 16 asistencija
7) Stefan Savić (Borac) – 32 utakmice, 16 asistencija
8) Marijano Tores (Saprisa) – 33 utakmice, 16 asistencija
9) Mark Hartman (Uan Taguig) – 17 utakmica, 16 asistencija
10) Kevin Rejes (Adi Metapan) – 40 utakmica, 15 asistencija

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Stefan Savić fudbal FK Borac

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

OZBILJNO SE POJAČATI

Ima li šanse da kao pojačanja dođu: Vladan Kovačević, Stefan Kovač i Milan Đurić?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC