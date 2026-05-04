"Siner je Đoković 3.0": Francuz tvrdi da je Janik već sada bolji od najvećeg svih vremena

Po riječima nekadašnjeg francuskog tenisera Žilijena Varlea, Janik Siner je nadmašio Novaka Đokovića.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, najuspešniji je kada se gledaju svi najbitniji parametri kroz istoriju, a u narednom periodu će njegove rekorde juriti Karlos Alkaraz i Janik Siner. Španski teniser trenutno je povrijeđen, pa italijanski teniser ima bolju priliku da se približi najboljem ikada.

Pojedini teniski analitičari smatraju da je Janik Siner već nadmašio Novaka Đokovića, iako od Italijana tek treba da dobijemo njegove najbolje godine na najvećoj sceni. Ne smijemo ni da zamislimo na šta će to ličiti ako sada nema konkurenciju, a bivši francuski teniser Žilijen Varle tvrdi da je već bolji nego Đoković.

"Siner je kao Đoković 3.0, koji je unaprijedio svoju igru. Za mene, kao bivšeg igrača i trenera, ono što on nudi je sjajno.Naravno, nije uvijek nasmijan, ne pogađa te udarce između nogu, ali ono što donosi svojom disciplinom i dosljednošću je veličanstveno. 'Da, on baš ne diže publiku na noge', neki će reći", istakao je Žilijen Varle za prestižni "Ekip".

Varle više voli da gleda Karlosa Akaraza, ali smatra da je Siner jedini koji dominira isto kao Novak Đoković nekada, pa čak i malo bolje jer rivalima ostavlja manje prostora da mu uzvrate.

"Ono što on nudi je Đoković u svojim najboljim godinama, samo bolji. Ova mentalna snaga da održi taj nivo i ostavi mrvice protivniku, smatram nevjerovatnom. Priznajem da više volim da gledam Alkaraza, jer je kreativniji, ali kao trener, ova sposobnost da se mentalno izoluje je nevjerovatna. U protekle dvije godine, ovaj momak je dao nešto nevjerovatno", dodao je bivši teniser.

Podsjećamo, Janik Siner je osvojio prestižni turnir u Madridu, a ukoliko u narednim nedjeljama osvoji Rim i Rolan Garos postaće prvi teniser nakon Novaka Đoković koji je objedinio sve titule sa Masters turnira i grend slemova. Za sada je to pošlo za rukom jedinu Novaku Đokoviću, koji je "kompletirao" tenis i sa svih pomenutih turnira ima dva ili više trofeja.

Nekadašnji francuski teniser Žilijen Varle posljednjih godina privlači mnogo pažnje izjavama, jer je nakon karijere postao teniski analitičar i čini se da je u tome uspješniji nego kada je držao reket u rukama. Francuz je svojevremeno pokušao da se bavi tenisom na najvišem nivou, ali mu to nije išlo baš sjajno.

Zaradio je nešto manje od 200.000 američkih dolara, stigao do 135. mjesta u singlu i 259. mjesta u dublu, a najbolji rezultti na grend slemovima su mu druga kola. Po jednom u karijeri igrao je drugo kolo Rolan Garosa u singlu, muškom dublu i miksu, a vrijedi istaći i da je učestvovao u prvom kolu Australijan opena 2003. godine - koja mu je najbolja u karijeri.

