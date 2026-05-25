Banjalučanin odbio da igra za BiH: Pešić ga htio među "orlovima", FIBA zabranila

Košarkaš Dubaija Kosta Kondić definitivno neće obući dres Bosne i Hercegovine.

Izvor: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Košarkaš Dubaija Kosta Kondić odbio je da igra za selekciju Bosne i Hercegovine u predstojećim kvalifikacionim prozorima za Svjetsko prvenstvo. Tačnije, prema riječima selektora Darija Đerđe, on ne želi da nastupa za "zmajeve".

Kondić je definitivno saopštio Košarkaškom savezu da ne želi da igra za tu reprezentaciju.

"Nakon svih pokušaja da ga privolimo da igra za naš državni tim, Kondić je na kraju istakao kako jednostavno ne želi da nastupa za reprezentaciju BiH. Poštujemo njegovu odluku, to je sada za nas završena priča", rekao je Dario Đerđa.

On je nekoliko puta bio na spisku BiH, ali nije upisao nijedan zvaničan nastup za seniorsku reprezentaciju, dok je igrao za mlađe selekcije "zmajeva".

Upravo iz tog razloga, FIBA je izrekla zabranu da ne može promijeniti košarkaško državljanstvo i igrati za Srbiju, iako je to bila želja tadašnjeg selektora Svetislava Pešića.

Kondić je rođen u Banjaluci, a tokom karijere je nosio dresove Borca, Igokee, Mege, odakle je izborio transfer karijere u Dubai. Ove sezone je prosječno bilježio 8,4 poena, 2 skoka i 1,4 asistencije u ABA ligi, dok je u Evroligi imao nešto lošije brojke.