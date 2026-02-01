"To mu je posljednja šansa da igra za reprezentaciju": Selektor BiH spreman da otpiše Kostu Kondića

Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa otkrio je status Koste Kondića koji ne igra za Srbiju zbog FIBA zabrane.

Izvor: Stefano Ponticelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igra utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Švajcarske, a selektor Dario Đerđa je otkrio koje igrače će imati na raspolaganju krajem februara i početkom marta. I dalje se čeka da se razriješi status Koste Kondića koji je odlučio da brani boje BiH umjesto Srbije. Ipak, on neće biti u sastavu za Švajcarsku zbog povrede, a pitanje je da li će uopšte obući dres "zmajeva".

Đerđa je preuzeo selektorsku palicu po završetku Evropskog prvenstva i ima jako težak zadatak pred sobom. Suočio se sa nekoliko otkaza, ali ima i dobre vijesti.

"Riješili smo sve sa Lazićem, koji je obećao da će biti tu. To je dogovor između mene i njega, on je obavio svoje, ja sa svoje strane sam obavio sve što je trebalo, da on pokuša da izgladi stvari sa ljudima iz Saveza, i zato mislim da će on tu biti s nama. S druge strane, imamo tu nesreću s Gegićem, ali i Kastanedom koji je duže vrijeme povrijeđen. Kada su u pitanju alternative za njega, da budem iskren, ja sam uvijek za to da se šansa da našim momcima. Ali, razgovor sa Robersonom je obavljen i on je spreman biti tu. Biće tu i novih momaka. Vjerovatno u ponedjeljak ću objaviti spisak od 24 igrača, koji ćemo kasnije skratiti na 15 imena i oni će poći s nama na pripreme", rekao je Đerđa za "Klix.ba".

Dario Đerđa

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

Dotakao se i trojca iz Dubaija Džanana Muse, Kenana Kamenjaša i Koste Kondića, koji nisu igrali u susretima protiv Turske i Srbije.

"Što se tiče Muse i Kamenjaša, oni bi trebalo da igraju protv Švajcarske. Dubai tada nema nikakvih obaveza, nemaju Kup utakmice i obojica su izrazila želju da budu tu i prema tome nadam se da će sve biti uredu. Kada je u pitanju Kondić, od njega za ove utakmice neće biti ništa, jer je povrijeđen. Vidjećemo da li postoji mogućnost da igra u junu i to će po meni biti zadnja šansa, da znamo, odnosno da budemo načisto, da li će tu biti ili neće", jasan je Đerđa.

Švajcarci nemaju šta da izgube u ovim duelima, što im može dati dodatnu motivaciju. "To su momci koji daju sve od sebe. Kada imate takvog protivnika, onda morate biti izuzetno oprezni jer oni nemaju šta da izgube, a to su pokazali i u Beogradu. Nije sporno je li Srbija jača ili ne, ali jednostavno ti momci igraju opušteno i sa karakterom, daju sve od sebe i tako trebamo pristupiti. I dalje mi malo na Balkanu imamo onaj stav "šta će ovi, nemaju pojma"? Zaboravljamo da svi rade, treniraju i svi dovode strane trenere. Tu treba biti čist u glavi da nikog ne smeš da potceniš, od prvog treninga moramo da se fokusiramo šta Švajcarci rade i šta su radili u te dvije utakmice", zaključuje seketor Bosne.

Šta se dešava sa Kondićem?

Mladi košarkaš je odlučio da nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine zbog FIBA zabrane. Iako je Svetislav Pešić želio da ga vidi u svom timu, to se nije dogodilo jer je u mlađim selekcijama nastupao za BiH. Čekao je nekadašnji igrač Mege da se sve razriješi kako bi mogao da nastupa za "orlove", ali kako KS Srbije nije uspio da se izbori sa papirologijom, nije želio da se odrekne nacionalnog dresa. Ipak, on još uvijek nije upisao nastup za seniorsku reprezentaciju Bosne, pa je iz Đerđinih riječi očigledno, da ako to ne učini u junu, više ga neće zvati u reprezentaciju.

Za mečeve protiv Turske i Srbije u kvalifikacijama nije bio u sastavu zbog zabrane Dubaija, a sada ima problem sa povredom.