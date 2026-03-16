Zvezda i Partizan imaju rok do 31. marta: Poznati novinar otkrio najnovije informacije

NBA Evropa i dalje zvuči nerealno ljubiteljima košarke na Starom kontinentu, ali polako se kreće u realizaciju velikog plana.

Izvor: MN PRESS

NBA planira velike promjene, što u Americi, što na prostoru Starog kontinenta. Kako je prenio poznati novinar Šams Čaranija, najjača košarkaška liga planira proširenje na Las Vegas i Sijetl, što će dovesti do pomjeranja u trenutnom poretku. Ključni sastanci će biti održani 24. i 25. marta kada će biti konkretizovani planovi oko novog takmičenja u Evropi koje bi trebalo da predstavlja takmaca Evroligi.

I dalje nije isključena saradnja dve organizacije, ali čini se da je sve manje prostora za to. Prvobitni plan je uključivao 12 evropskih gradova, a na konkurs NBA i FIBA se mogu prijaviti svi zainteresovani klubovi, kao i oni koji žele da pokrenu nove projekte (poput PSŽ-a i Mančester).

U teoriji bi to mogli biti i Crvena zvezda i Partizan, ali beogradski vječiti rivali su zainteresovani za dugoročnu saradnju sa Evroligom i nadaju se stalnim licencama.

"NBA takođe nastavlja sa planovima da pokrene ligu u Evropi - a krajnji rok za dostavljanje finalnih ponuda potencijalnih timova je 31. mart", prenio je ESPN.

Klubovi FIBA Lige šampiona nedavno su obaviješteni na sastanku u Ženevi da će sezona 2026/27. biti kvalifikacioni put za novu evropsku ligu. Finalistima sljeduju dva od četiri raspoloživa mjesta.

Planirano je da NBA Evropa počne u oktobru 2027. godine i da će imati 12 licenciranih ili stalnih timova, sa još četiri mjesta koja će biti popunjena kroz kvalifikacije. Očekuje se da će se kvalifikacioni turniri održati u junu 2027. godine

