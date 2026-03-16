Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Još dva kluba u NBA ligi: Vraća se čuveni Sijetl, košarka stiže i u "grad grijeha"

Autor Goran Arbutina
Sve je izvjesnije da će NBA liga dobiti dva nova kluba od 2028/29, a to će biti franšize u Sijetlu i u Las Vegasu.

Još dva kluba u NBA ligi - Sijetl i Las Vegas Izvor: Profimedia

NBA liga zvanično je odlučila da od sezone 2028/29 razgovara o proširenju, o kome se spekulisalo već godinama, pa će i ova saga konačno okončana na radost navijača.

Dobićemo dvije nove franšize koje će se pojaviti u Sijetlu i Las Vegasu. Što se tiče Sijetla, u pitanju je grad koji ima već istoriju u NBA krugovima, ali su Supersoniksi otišli iz njega 2008. godine. Preciznije, tada je slavna franšiza za koju su igrali i Grei Pejton, Šon Kemp, Rej Alen, Vladimir Radmanović i drugi preseljena u Oklahoma Siti.

Takođe, Las Vegas će dobiti svoju franšizu u NBA ligi, što nije veliko iznenađenje i već godinama se priča o ovom projektu za "grad grijeha". Čak se spominjalo da iza ovog projekta stoji Lebron Džejms.

"NBA će na sastancima Odbora guvernera 24. i 25. marta održati glasanje o pokretanju procesa proširenja lige - i to isključivo dodavanjem timova u Las Vegasu i Sijetlu, a cilj je da dvije nove franšize počnu da se takmiče u sezoni 2028/29, saznaje ESPN iz izvora bliskih ligi. Postoji zamah među ključnim akterima da se odobri ispitivanje tržišta, pri čemu rukovodioci iz industrije procjenjuju da bi ponude za svaki tim mogle da budu u rasponu od sedam do deset milijardi dolara", objavio je Šems Čaranija.

