Prvi veliki potez NBA Evropa: Poznato ko dobija dva sigurna mjesta u novom takmičenju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Takmac Evrolige odavno je počeo sa velikim planovima, a sada su preuzeli i konkretne korake.

Finalisti FIBA Lige šampiona idu u NBA Evropa Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

NBA i FIBA napravile su prvi veliki korak ka formiranju novog takmičenja na tlu Evrope. Klubovi FIBA Lige šampiona nedavno su obaviješteni na sastanku u Ženevi da će sezona 2026/27. biti kvalifikacioni put na novu evropsku ligu. Finalistima sljeduju dva od četiri raspoloživa mjesta, prenosi "Basketnews".

Planirano je da NBA Evropa počne u oktobru 2027. godine i da će imati 12 licenciranih ili stalnih timova, sa još četiri mjesta koja će biti popunjena kroz kvalifikacije.

Prema pisanju lista "The Athletic", očekuje se da će se kvalifikacioni turniri održati u junu 2027. godine.

Bivši izvršni direktor Evrolige Paulijus Motiejunas izrazio je sumnje u vezi sa pokretanjem projekta NBA Evropa 2027. godine, navodeći značajne izazove u sastavljanju timova i izgradnji arena.

"Ako mene pitate, ne mislim da je to baš realno. Stvaranje najmanje šest novih timova od nule nije lako. Izgradnja arena je još teža. ... Postoji mnogo prepreka. Ali kada govore, veoma su uvjereni da će sve uspjeti", rekao je Litvanac i dodao:

"Možda oni znaju nešto što mi ne znamo. Možda će izvući zeca iz šešira i iznenaditi nas. Ta neizvjesnost je upravo ono što stvara sumnju. Naši i njihovi standardi su radikalno različiti", bio je skeptičan Motiejunas.

