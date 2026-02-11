Luka Dončić pravi klub za NBA Evropu

NBA zvijezda Luka Dončić oformiće klub u NBA Evropi, a na ovom projektu Slovenac će sarađivati sa Dirkom Novickim.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Reprezentativac Slovenije Luka Dončić (26) biće jedan od investitora kluba koji je učestvovati u NBA Evropi. NBA zvijezda će u novi projekat ući sa bivšim kolegom i prijateljem Dirkom Novickim, a dogovor o kupovini licence Vanoli Kremone za Seriju A već je postignut i očekuje se da se Rim vrati u trku za evropsku scenu.

NBA Evropa najavila je ciljeve na tržištu, osim Engleske, Francuske, Španije, na meti novog takmičenja je i Italija - konkretno Rim. Investiciona grupa koju predvodi bivši menadžer Dalasa Doni Nelson, imaće u svom timu zvučna imena - tu će se naći i legendarni košarkaš Dalasa Dirk Novicki i Luka Dončić, dok je Rimantas Kaukenas, bivši litvanski košarkaš, jedna od ključnih figura.

Najnovija vijest kaže da je Rim postigao dogovor o kupovini licence za Seriju A. Krajnji cilj je, naravno, NBA Evropa. Dok se čeka završetak radova na krovu dvorane Foro Italiko, koja će imati kapacitet od 13.500 mjesta, sklopljen je višegodišnji sporazum da se utakmice igraju u PalaEur areni, saznaje "La Gazzetta dello Sport".

Takođe, očekuje se da licence za NBA Evropu budu vrlo skupe, između 500 miliona ili jedne milijarde dolara. S obzirom na to da je Rim veliko, ali neiskorišćeno tržište, NBA zvijezde očigledno vide profit u ovom poslu.

Nije rijetkost da NBA zvijezde podržavaju novo takmičenje. Tako je Toni Parker još 2024. kupio manjinski deo Pari Sen Žermena, a u čitavom takmičenju imamo i Tonija Parkera koji je vlasnik ASVEL-a. A nedavno je navedeno da i Paul Gasol razmatra jednu od vodećih funkcija u ovom takmičenju.

Bonus video:

Pogledajte 53:42 Priča za medalju: Dejan Majstorović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)