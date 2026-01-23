logo
Real Madrid napušta Evroligu: Bombastične vijesti iz Španije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Real Madrid će se prema navodima iz Španije priključiti NBA Evropi.

Real Madrid napušta Evroligu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Bombastične vijesti stižu iz Španije. Tamošnji mediji javljaju da je Real Madrid odlučio da napusti Evroligu i pridruži se NBA Evropi. Kako se navodi, "kraljevski" klub bi bio jedan od 12 osnivača, a plan je da u prvoj sezoni novo takmičenje uključi 16 konkurenata. Navodno, procjenjuje se da će vrijednost franšiza NBA Evropa biti oko milijardu dolara za 5-6 godina.

Predstavnici NBA i FIBA nisu uspjeli da nagovore Barselonu na ovaj korak, pa su Katalonci potpisali novi desetogodišnji ugovor sa Evroligom. Po svemu sudeći, pregovori sa Realom su uspjeli, a to je nedavno nagovijestio i predstavnik FIBA za Evropu legendarni Horhe Garbahosa.

"Znamo da je Real Madrid pokazao interesovanje, NBA direktno razgovara na najvišem nivou sa klubom i znamo da je to zanimljiva opcija za njih, baš kao što je. Zašto da krijemo?", rekao je Španac i dodao:

Zvezda - Real Madrid
Izvor: MN PRESS

"Da li sam imao sastanke? Da, pa, mnogo. Berlin. London. Prošlog ponedjeljka smo imali sastanak sa ogromnim brojem ljudi iz investicionih fondova, kompanija, klubova. Fudbalskih klubova, košarkaških klubova koji su željeli da čuju kuda projekat ide i šta. I osjećaj koji imamo je da je ovo počelo da se kreće. Ovo će se desiti, neka niko ne sumnja u to. I da idemo ka gigantskom podsticaju ne samo za veliko takmičenje već i za cijeli košarkaški ekosistem u cjelini...

12 gradova, 12 stalnih učesnika

Jedini model koji je predočen javnosti je onaj po kome će novo takmičenje imati 16 učesnika, 12 stalnih i četiri koji će svoje mjesto izboriti preko FIBA takmičenja, tačnije Lige šampiona. Svaki tim koji se takmiči pod okriljem FIBA mogao bi da izbori plasman.

"Pored stalnih mjesta, nova liga bi ponudila svakom klubu u domaćoj ligi u Evropi koja je pridružena FIBA, put zasnovan na rezultatima do kvalifikacija na godišnjem nivou, bilo kroz FIBA Ligu šampiona ili kvalifikacioni turnir na kraju sezone. Liga bi uskladila svoj raspored sa rasporedima domaćih liga i reprezentacija, omogućavajući igračima da predstavljaju svoj klub i nacionalni tim tokom čitave godine", navedeno je u ranije saopštenju NBA i FIBA.

KK Real Madrid NBA Evropa Evroliga

