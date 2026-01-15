Sprema se košarkaški zemljotres: Zvezda i Partizan čekaju rasplet, stigao nagovještaj iz Španije

Navodno je Real Madrid bliži priključivanju NBA Evropi nego ostanku i Evroligi. "Vječiti" bi mogli da profitiraju.

Izvor: MN PRESS

Evropski velikani Real Madrid, Barselona i Fenerbahče trebalo bi da donesu konačnu odluku o učešću u Evroligi do 16. januuara, pošto im licenca za ističe na kraju sezone. Ukoliko se odluče za radikalan potez i pređu u NBA Evropu koja je još u magli, svoju šansu bi mogli da dobiju Crvena zvezda i Partizan koji su već aplicirali za "A licencu".

Prema posljednjim reakcijama iz Madrida, ne izgleda kao da ćemo uskoro dobiti konačan rasplet ili trener Reala Serđo Skariolo prikriva informacije i čeka zvaničan stav kluba. Na konferenciji za medije upitan je o budućnosti u Evroligi i dao je diplomatski odgovor, ali se dosta toga može naslutiti iz njegovog obraćanja. Da li će se Real priključiti NBA Evropi?

"Iskreno, nisam mnogo razmišljao o tome. Koliko sam shvatio, još uvijek postoji prostor za izbjegavanje sukoba. Što se mene tiče, mogu reći da sam proveo mnogo godina ovdje prateći Evroligu, ali sam takođe imao tri fantastične godine u NBA, gdje sam cijenio njihov pristup. Sve što doprinosi košarci, a ne oduzima, je pozitivno", rekao je trener Real Madrida.

Serđo Skariolo

Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Printscreen

Izvještaji španskih medija sugerišu da Real Madrid teži ka NBA Evropi. "Ovaj klub je započeo srednjoročni i dugoročni plan. Ove godine smo svi fokusirani na takmičenje i dobre rezultate, ali već razmišljamo o sezonama koje su pred nama. Dugoročni plan traje najmanje tri godine i mora da uzme u obzir šta je najbolje na srednji i dugi rok“, objasnio je Skariolo na konferenciji za medije pred utakmicu sa Barselonom.

"Najbolji saveznik loših odluka je kratkoročno razmišljanje, fokusiranje samo na trenutne rezultate - na primjer, šta bi moglo biti najbolje za februar. Na terenu moramo sami da se suočimo sa izazovima. Ali kada su u pitanju dugoročni planovi, ovo je klub sa 120 godina istorije i moramo oprezno da planiramo budućnost. Ključ je izbjegavati kratkoročno razmišljanje, jer ono vodi samo do loših odluka", zaključio je Skariolo.