Matijas Lesor respektuje Zvezdu, ali mu se omaklo: Francuz se sjetio derbija i upozorio saigrače na jednu stvar

Košarkaš Panatinaikosa Matijas Lesor biće u prvom planu na utakmici sa Crvenom zvezdom.

Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Košarkaši Crvene zvezde i Panatinaikosa igraju jedan od mečeva sezona u okviru 32. kola Evrolige. Crveno-bijeli gostuju u Atini u petak od 20.15, a ulog je nikad veći. Izabranici Saše Obradovića žele da sačuvaj mjesto u plej-of zoni, dok atinski velikan takođe tamo želi da završi.

U prvom planu definitivno će biti Matijas Lesor koji se nedavno vratio na teren poslije duge pauze i imaće dodatni motiv protiv nekada najvećeg rivala.

"Osjećam se okej. Još uvijek imam dosta posla da bih bio u najboljoj formi i da bih bio 100% svoj, ali radiću na tome", rekao je Lesor, a prenosi "Meridian".

Kada će biti sto odsto spreman?

"Nemam pojma. Ovo mi je prvi put da sam povrijeđen u cijeloj karijeri. Prvi put da sam van košarke makar mjesec dana, tako da ne znam. Ne znam kako će moje telo reagovati, ne znam koliko će trajati. Ali koliko god da traje, radiću najviše što mogu da to što više skratim".

Francuz će definitivno biti veliko pojačanje za tim Ergina Atamana koji u posljednje vrijeme ne bilježi rezultate kakvi se od njih očekuju.

"Pravo vrijeme je bilo prije par mjeseci, ali… Ja samo želim da pomognem timu da pobjeđuje. Nalazimo se u ključnom momentu. Imamo velike ciljeve i za sada smo još uvijek u trci da ih ostvarimo. Nismo tamo gdje želimo da budemo, ali smo još uvijek u igri, i dokle god smo u igri, moramo da vjerujemo i borimo se za ono što želimo".

Upitan je ko je najveći neprijatelj Panatinaikosa?

"Mi sami. Mislim da smo sami sebi najveći neprijatelji. Mi smo jedini tim koji može da nas zaustavi. Ove godine smo bili veoma nekonstantni, imali smo velike uspone i velike padove. Moramo da budemo konstantni, da nađemo način da se borimo 40 minuta, da budemo fokusirani 40 minuta, da igramo zajedno 40 minuta i da budemo najbolja verzija sebe. Ako to uradimo, mislim da nema tima u Evropi koji može da se nosi s nama”.

"Ne znam da li je Zvezda igrala plej-of"

Nije želio da dodatno zagreva atmosferu pred duel u Atini, ali se čini da je to slučajno uradio.

"Iskreno, ne razmišljam mnogo o drugim timovima. Imamo dovoljno svojih problema. Moramo da se bavimo sobom. Ne znam ni da li su ranije igrali plej-of. Zaista me ne zanimaju drugi timovi".

Nije moglo da prođe bez podsjećanja na period u Srbiji i derbije dok je nosio dres Partizana.

"Imaju mnogo dobrih igrača koji su tu dugo i imaju iskustvo. Igrao sam protiv njih mnogo puta, jer sam ranije bio u Srbiji, i često nisu najveća imena pravila razliku, već neki drugi igrači. Zato moraš da obratiš pažnju na svih 12 igrača koji će biti u sastavu. Moraš da budeš spreman da se takmičiš, da nikoga ne potcijeniš i da izađeš na teren i budeš svoj".

Nije želeo da to što je igrao za Partizan ističe kao posebnu motivaciju.

"Ako bi bila borba za top 4, vjerovatno da. Ali sada nije stvar u meni ili nečemu ličnom. Bitno je samo da pobijedimo. Nemamo vremena za emocije, za lične stvari. Moramo da budemo tim na terenu i da uradimo sve što je potrebno za pobjedu. Nije me briga da li ću dati nula ili više poena - ako pobijedimo, biću srećan".

Panatinaikos je neočekivano tek 9. na tabeli, što je mjesto koje garantuje plej-in, ali ne i plej-of.

