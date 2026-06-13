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Crvena zvezda dovela četvrto pojačanje: Zbog Dejana Stankovića je došao u Beograd

Crvena zvezda dovela četvrto pojačanje: Zbog Dejana Stankovića je došao u Beograd

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Izraelski fudbaler Mohamed Abu Fani novo je pojačanje Crvene zvezde, a već je radio sa Dejanom Stankovićem.

Izraelski fudbaler Mohamed Abu Fani novo je pojačanje Crvene zvezde Izvor: CLAUDIO GIOVANNINI/ANSA

Crvena zvezda nastavlja da jača igrački kadar pred novu sezonu! Četvrto ljetno pojačanje aktuelnog šampiona Srbije je vezni fudbaler Mohamed Abu Fani, koji stiže iz mađarskog Ferencvaroša. Izraelac je u tom klubu svojevremeno sarađivao sa Dejanom Stankovićem, na čiji je poziv sada obukao crveno-bijeli dres.

Navijači Crvene zvezde mogli su da upoznaju Abu Fanija kada je sa ekipom Makabija iz Haife gostovao u Beogradu. Tada je njegov tim bio bolji od crveno-bijelih, a njega su oduševili stadion i navijači srpskog kluba. To su samo neki od razloga zbog kojih je prihvatio poziv da dođe u Srbiju.

"Veoma sam srećan što sam ovdje i što sam potpisao za ovako veliki klub. Zaista nemam riječi. Osjećaj je nevjerovatan biti ovde i vidjeti stadion. Čast mi je i zadovoljstvo što sam postao dio kluba. Znao sam za Crvenu zvezdu od ranije. Kada smo igrali ovdje sa Makabijem iz Haife u kvalifikacijama za Ligu šampiona i kada sam vidio stadion i navijače, to je za mene bilo nešto neverovatno. Zato, kada me je Dejan Stanković pozvao, nije bilo nikakve dileme. Odmah sam rekao da dolazim. Za mene je ovo zaista nešto posebno. Mislim da je trener izuzetan stručnjak, to svi znaju. Bio je veliki fudbaler, a sada je i trener. Uživao sam u saradnji sa njim. Zato sam srećan što sam ovdje i što mogu da mu uzvratim povjerenje na terenu", rekao je Mohamed Abu Fani nakon potpisa za Crvenu zvezdu.

Odmah nakon potpisa za Crvenu zvezdu vezni fudbaler Mohamed Abu Fani je istakao šta su njegovi ciljevi u novom klubu. Ako bude važna figura u njihovom ostvarivanju, mogao bi lako da postane i miljenik Zvezdinih navijača.

"Cilj je da svake godine osvajamo trofeje i da izborimo plasman u Ligu šampiona. Za mene i za klub veoma je važno da igramo u Ligi šampiona. To je moj san, da nastupam u Ligi šampiona sa Crvenom zvezdom", dodao je izraelski fudbaler koji stiže iz Ferencvaroša.

Mohamed Abu Fani je rođen 1998. godine, a ponikao je u Makabiju iz Haife. To je klub u kojem je ostavio najdublji trag, a igrao je i na pozajmicama za Ramat Gan i Hapoel Haderu. Prije tri godine je prešao u Ferencvaroš, što mu je bio prvi inostrani angažman, a u Mađarskoj ga je trenirao Dejan Stanković.

Crvena zvezda je do sada dovela četiri igrača. Pre Abu Fanija stigli su austrijski ofanzivac Mohamed Čam Saračević koji je na jednogodišnjoj pozajmici, a zatim kiparski fudbaler Loizos Loizu i bugarski fudbaler Kristijan Balov. Crveno-bijeli za sada nisu dovodili pojačanja u posljednjoj liniji tima.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal

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