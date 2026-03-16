"Nećemo dozvoliti da se to desi, u NBA bi bilo posljedica": Atamana žestoko napala i majka američkog košarkaša

Majka Rišona Holmsa oglasila se na društvenim mrežama i napala Ergina Atamana zbog sporne izjave na utakmici.

Izvor: MN Press/Printscreen/Instagram/drlydecia

Izjava Ergina Atamana napravila je potpuni haos, ne samo u Grčkoj već i u Americi. Na poluvremenu utakmice protiv AEK-a je rekao da "Rišon Holms spava na parketu" aludirajući na njegovu lošu igru u prvoj četvrtini. Prvo ga je zbog toga prozivala supruga američkog košarkaša, a sada se oglasila i njegova majka Lajdelija Holms.

"Svi mi želimo istu stvar. Ja sam fan mog sina, uvijek sam bila i to se nikada neće promijeniti, volim i Panatinaikos. Svi želimo isto - da pobijede. Vjerujem da mogu da osvoje Evroligu. Rišon je veoma dobar igrač, ne kažem to zato što je moj sin, dobar je igrač stvarno. Kada pokušava da nađe rješenje, vidjeli ste kako mu sude neke faulove. Voli da blokira šuteve i da igra svoju igru. Kada ga izvedete iz igre, morate da nađete način da ga vratite u igru i da ga pustite da igra. Odgajili smo ga i vaspitali tako da bude pravi čovek, da bude borac, da preuzme odgovornost. Svi mi u porodici smo borci", počela je Lajdelija svoje izlaganje na Instagramu.

Pričala je na društvenim mrežama dok je čekala svog supruga da završi kupovinu. Za to vrijeme je prozvala Atamana zbog načina na koji je "bacio pod voz" njenog sina.

"Mi podržavamo i Rišona i Panatinaikos i cijelu ekipu. Ono što on neće dozvoliti je da neko ubije njegov duh i mi kao porodica to nećemo dozvoliti. Prolazi kroz dosta toga, počeo je da igra košarku od 8-9 godina. Navikao je da bude tema. Ne sviđa mi se način na koji se situacija odvijala, mislim da je veoma neprofesionalno. Mislim da to nije moralo tako da se uradi, to je moje mišljenje i istina. O takvim stvarima se govori privatno. U NBA ligi se to nikada nije desilo, bar ne da ja znam. Da jeste, onda bi bilo posljedica. Neću da ulazim u detalje. Smatram da je moglo da se riješi drugačije, privatno, ne javno. Nije i zato moramo da riješimo. Rišon je jak, zna šta da radi i kako da se vrati."

"Pričali smo sa njim, smiješne su prozivke"

Uputila je ona poruku i svim onim navijačima koji napadaju Rišona i pišu mu negativne komentare.

"Pričali smo sa njim. Javno ga prozivaju, to je smiješno. Nije tu cijele sezone, kao što neki pričaju. Ne slušam hejtere, samo moram da kažem javno određene stvari. Ne slažem se sa mnogim stvarima. To ne mijenja da želim da Panatinaikos pobijedi, svi želimo da ekipa pobjeđuje i to je jasno. To neki ljudi ne shvataju. Mi nismo neprijatelji. Ni Rišon ni ja, to što pišete negativne komentare mi je smiješno. Sačekajte malo, nemojte da napadate toliko, ja sam fina osoba, ali umijem i ja da uzvratim iako to ne želim. Volim da vidim dobro u ljudima. Svi igrači."

"I Džordan i Medžik su imali loše mečeve"

Njeno dugo izlaganje se nastavilo, ističe da su usponi i padovi normalna stvar i da podrška mora da postoji.

"I Majkl Džordan i Medžik Džonson, svi su imali loše utakmice, svi. Rišon nije imao lošu utakmicu, nego lošu četvrtinu. Rišon je dobro, moja porodica je dobro, ja sam dobro. To je sve što želim da kažem, ne želim da pričam o negativnim stvarima. Želim da pjevam pjesme o pobjedama Panatinaikosa. I oni koji ga podržavaju, njima sam zahvalna. Kada odigrate lošu utakmicu, samokritični ste, nisu vam potrebni drugi. Svi hoćemo da ekipa pobjeđuje, to što ga je partnerka branila je normalno. Ja sam mu majka i ja ću da ga branim. Hoću da ekipa pobjeđuje, želim i ja da dođem tamo i da dotaknem taj trofej, nadam se da ću moći. Hoćemo pobjede i titule. Moja cijela porodica to želi. Ljudi, htjela sam ovako javno da kažem ovo i da vam se zahvalim. Pritisak postoji, ali se borio sa tim i on i svi mi, možemo da se borimo sa tim."

Dok napada Atamana hvali generalnog menadžera kluba Dimitrisa Kontosa.

"Generalni menadžer je sjajan lik, divna je osoba, upoznala sam ga na rođendanu moje unuke. Volim vas sve. Ovo ne mijenja stvari u mojim očima. Gdje god da odete imaćete fanove koji vas ne vole i koji traže samo negativne stvari. Ne slušajte to i ne pišite mi negativne komentare. Rišon je moj sin, uvijek ću da ga podržavam i to je jasno. Dosta sam pričala. Idemo dalje, moramo da pobeđujemo, da podržavamo cijelu ekipu. Možete da budete frustrirani, ali ne zaboravite da svi mi želimo isto - pobjede. Podržavajte ekipu i kada ne ide dobro, gurajte ih sve zajedno. Idemo dalje, pozdrav", završila je Lajdelija Holms.

