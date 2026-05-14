Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Finale Kupa Republike Srpske između Borca i Radnika u novom terminu

Nebojša Šatara
Finalni meč 33. izdanja Kupa RS "Milan Jelić" pomjeren, odlučio je u četvrtak Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Finale Kupa Republike Srpske između Borca i Radnika u novom terminu

U finalu Kupa RS boriće se banjalučki Borac i Radnik iz Bijeljine, ali ne u ranije najavljenom terminu već dan ranije.

"Premijerligaši Borac iz Banjaluke i bijeljinski Radnik ukrstiće koplja za pehar u utorak, 19. maja 2026. godine na stadionu 'Luke' u Doboju s početkom u 19 časova (direktan prenos na RTRS plus)", saopšteno je iz FS RS.

Ranije, po kalendaru takmičenja, finalna utakmica je trebala da bude odigrana u srijedu, 27. maja 2026. godine, ali zbog ranijeg završetka sezone pomjerena je za 19. maj, navedeno je u obrazloženju odluke.

Istog dana na istom mjestu s početkom od 17 časova igraće se i finale juniorskog Kupa Republike Srpske do 19 godina kao predigra seniorskom finalu.

Plasman u finale obezbijedili su juniori banjalučkog Borca, dok će drugi finalista biti poznat u petak kada u Trebinju bude odigrano drugo polufinale između Leotara i Vlasenice.

