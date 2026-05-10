Borac dobio sjajne vijesti iz Danske!

Izvor: Rasmus Jensen / Gonzales Photo / Profimedia

Dok se na Pecari protiv Širokog Brijega bore za novu pobjedu, fudbaleri Borca dobili su sjajne vijesti iz Danske. U ovoj skandinavskoj zemlji do titule je ove nedjelje stigao Orhus, što crveno-plavima i te kako odgovara na putu ka ulozi nosioca u eventualnom drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona!

Ekipa Mitjilanda (koeficijent 48.250) remizirala je ranije tokom dana sa Nordsjelandom (0:0), što je Orhus (koeficijent 8.421) iskoristio i gostujućim trijumfom nad Brendbijem (0:2) odmakao na četiri boda kolo prije kraja i ovjerio titulu.

Borcu tako moraju da se poklope raspleti u još dvije od tri lige koje prati kako bi sa koeficijentom 13.125 imao povlašten status u drugoj kvalifikacionoj rundi. Oči su uprte prema Mađarskoj, Rumuniji i Izraelu, a izabranici Vinka Marinovića trenutno imaju u džepu ono što im je potrebno.

U Mađarskoj je pred posljednjih 90 minuta na prvom mjestu Đer (koeficijent 5.437) ispred Ferencvaroša (51.250), dok su u Rumuniji dva kola prije kraja na vrhu čak dva tima koji imaju manji koeficijent od Borca – Univerzitatea Krajova (10.500) i Univerzitatea Kluž (5.050). Nepovoljna je trenutno samo situacija u Izraelu, gdje je četiri kola prije kraja lider Hapoel Ber Ševa (14.000), uz dva boda više od Beitara (5.500), pred međusobni susret ova dva tima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

