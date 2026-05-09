Stefan Savić u Borcu do 2028! Titula je kruna - svi dišemo kao jedan, osjećam se kao kod kuće

Najbolji asistent Premijer lige BiH produžio ugovor sa šampionom BiH.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Jedan od najboljih igrača Borca Stefan Savić (32) potpisao je novi ugovor sa šampionom BiH i u Banjaluci će ostati do 2028. godine.

Najbolji asistent Premijer lige BiH ove sezone bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje četvrte titule u istoriji, pa dileme oko produžetka saradnje nije bilo.

"Drago mi je što smo postigli dogovor i što ostajem u Borcu i Banjaluci. Кruna svega je i šampionska titula koju smo već osvojili, a nadam se da nas čekaju i novi evropski uspjesi. U Banjaluci se, zajedno sa porodicom, osjećam kao kod kuće. Prija mi boravak ovdje i drago mi je da ostajem. Iza nas je duga sezona, a sada imamo razloga za slavlje. Кljuč uspjeha leži u našem zajedništvu. Svi 'dišemo kao jedan' i to je ono što nas je odvelo do uspjeha", rekao je Savić koji se zahvalio i svim navijačima za podršku.

"Želim da im se zahvalim za podršku koju nam daju na svakoj utakmici i pozivam ih da u što većem broju dođu na Gradski stadion da zajedno proslavimo šampionsku titulu", poručio je Savić.

Zadovoljstvo ne krije ni Zvjezdan Misimović, predsjednik FК Borac, koji ističe da je Stefan Savić svojim igrama dokazao sav svoj kvalitet.

"Veliko mi je zadovljstvo što je Stefan potpisao novi ugovor i što ostaje u našim redovima. Izuzetno je bitan za našu ekipu i jedan je od nosilaca igre, a ove sezone je i najbolji asistent Premijer lige BiH što dovoljno govori o njegovim fudbalskim kvalitetima i svemu onome što nam donosi. Raduje me što će i dalje da nosi Borčev dres i što zajedno idemo u nove pobjede", rekao je Misimović.

Podsjetimo, prije Savića produžetak saradnje sa Borcem dogovorio je i golman Srđan Modić.