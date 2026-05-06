Potpisan novi ugovor: Modić u Borcu i naredne sezone

Bojan Jakovljević
Iskusni čuvar mreže dogovorio je produžetak saradnje sa šampionom BiH.

Srđan Modić Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Srđan Modić i naredne sezone nosiće dres Borca.

Iskusnom čuvaru mreže na kraju tekuće sezone isticao je ugovor, a rukovodstvo novog šampiona dogovorilo je produžetak saradnje, tako da 31-godišnji golman ostaje član "crveno-plavih" i u sezoni 2026/27.

"Dok se spremamo za šampionsko slavlje uveliko slažemo i igrački mozaik za narednu sezonu, a dio naše ekipe i dalje ostaje Srđan Modić. Srđan je potpisao novi, jednogodišnji, ugovor i ostaje u Platonovoj 6, a svojim predanim radom i odnosom prema klubu pokazao je da je s pravom dio Borčeve fudbalske porodice. Moda, idemo zajedno u nove pobjede!", poručili su iz Borca.

Podsjetimo, Banjalučani su proteklog vikenda i matematički osvojili titulu, pa će uprava kluba imaće sasvim dovoljno vremena da sklopi igrački kadar do početka nove sezone.

Tim Vinka Marinovića do kraja prvenstva igraće protiv Širokog Brijega, Željezničara, Radnika i Posušja, ali u ovim mečevima neće imati rezultatski imperative, jer je nakon trijumfa na "Koševu" protiv Sarajeva, na četiri kola prije kraja stekao 13 bodova prednosti nad Zrinjskim, tako da Mostarci nemaju ni teoretsku šansu da ugroze banjalučki tim.

