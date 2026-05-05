Borac počinje sa organizacijom proslave 100 godina kluba: Borac na meču sa Željom proslavlja titulu!

Banjalučki klub uveliko priprema obilježavanje 100 godina kluba, tim povodom formiran i Organizacioni odbor i dogovorene sve aktivnosti, od akademije, dokumentarnog filma i monografije do proslave sa navijačima i poštanske markice.

Konstitutivna sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja FК Borac održana je danas na Gradskom stadionu u Banjaluci, a za predsjednika Organizacionog odbora izabran je Milorad Dodik.

Nakon konstitutivne sjednice održan je i prvi sastanak Organizacionog odbora na kojem je jednoglasno usvojen Program obilježavanja 100 godina postojanja FК Borac, te donesena odluka da svečana akademija povodom obilježavanja 100 godina bude održana u Banskom dvoru, 18. maja 2026. godine sa početkom u 20.15 časova.

Uz svečanu akademiju planiran je i niz aktivnosti do kraja godine koje za cilj imaju dostojno obilježavanje zlatnog jubileja kluba, a 4. jula, na dan osnivanja FК Borac, planirana je rođendanska proslava na Trgu Кrajine uz koncert i promociju tima za sezonu 2026/27.

Organizacioni odbor usvojio je i plan kampanje "Crveno – plavi grad" koja bi trebalo da uključi Grad Banjaluku i širu javnost u obilježavanje vijeka postojanja FК Borac, a s kojom bi Banjaluka pokazala da je Borčev grad.

Organizacioni odbor Pored predsjednika Dodika imenovani su i članovi Organizacionog odbora: Zvjezdan Misimović, predsjednik FК Borac, Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, Bogoljub Zeljković, potpredsjednik FК Borac, Dejan Čato, direktor FК Borac, Stojan Malbašić, predsjednik Skupštine FК Borac, Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske, Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Siniša Кostrešević, direktor policije Republike Srpske, Miroslav Janković, direktor JP „Putevi Republike Srpske“, Nikola Šobot, direktor UКC Republike Srpske, Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske, Nenad Talić, direktor SC „Borik“, Dejan Кusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Mladen Milanović, vlasnik kompanije „MG Mind“, Perica Repajić, vlasnik kompanije “Dukat”. Organizacioni odbor i UO FК Borac uputili su poziv i Drašku Stanivukoviću, gradonačelniku Banjaluke, da se pridruži Organizacionom odboru.

U toku godine planirana je premijera dokumentarnog filma u produkciji Radio televizije Republike Srpske i promocija monografije koju Arhiv Republike Srpske u saradnji sa FК Borac privodi kraju.

U sklopu obilježavanja jubileja povodom 100 godina postojanja FК Borac biće promovisana i poštanska markica koju će da izrade "Pošte Srpske“.

"Danas smo imali organizacioni odbor, želimo da preciziramo sve aktivnosti sa finansijskim planom i sve manifestacije koštaće oko 500.000KM. Mislim da su te finansije pokrivene donacijom koje će Vlada učiniti. Borac, ovaj grad i republika zaslužuju da ovaj jubilej obilježimo na dostojanstven i lijep način. Sama titula je doprinos jubileju na najvidljiviji mogući način i bilo bi neugodno da slavimo na drugom ili trećem mjestu. Sada ćemo to nadograditi kroz akademiju, saradnju sa navijačima, danom Borca na Trgu Krajina, dokumentarnim filmom i monografijom i drugim još stvarima. Uzdamo se u uspjeh u kvalifikacijama i vjerujemo da ćemo dosegnuti kvalifikacioni okvir u kojem će Borac moći da pokaže svoj kvalitet. Donijeli smo odluku da na utakmici sa Željezničarom proslavimo titulu i pozivamo sve navijače Borca, sve građane Banjaluke i okoline da dođu i da napravimo nevjerovatan događaj i tako počnemo obilježavanja 100 godina kluba”, rekao je predsjednik Organizacionog odbora Milorad Dodik.

On je podsjetio da je Borac prije pet godina bio u teškoj finansijskoj situaciji i da je podrška koju je klub dobio u međuvremenu bila opravdana.

"Prije pet godina je sve izgledalo drugačije, Borac je bio u finansijskoj i organizacionoj katastrofi uz 11 miliona KM duga. Bilo je neophodno to sanirati i dovesti ga u stanje da može da se takmiči u Evropi. Poznato je da tamo ne mogu da igraju klubovi sa dugovima, već oni koji su finansijski stabilni. Vidimo da sve što smo učinili da je bilo uspješno i opravdano, zaista ne šaljemo samo klupsku poruku, već i poruku da se ovdje prije 100 godina u ovom gradu organizovalo okupljanje ljudi, sportista i navijača kako bi se igrao fudbal. To je važno i takve sredine su se isticale. Malo je danas klubova u regiji, pa čak i u Evropi sa 100 godina postojanje. Borac je jedan od njih i zato ne smijemo propustiti priliku da se to vidi, ovdje smo s namjerom da damo podršku Borcu", istakao je Dodik.

Predsjednik Fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović zahvalio se na podršci i istakao da banjalučki klub ne bi mogao da ostvari svoje uspjeh bez nje.

"Uz proslavu titule ovo je specijalan događaj i danas smo dogovorili sve detalje kako ćemo dalje u jubilarnoj 100. godini. Meni je izuzetno drago što smo osvojili titulu i proslava će biti na utakmici protiv Željezničara. Zahvalio bih se svima, pogotovo predsjedniku na odličnoj saradnji i pomoći bez koje ovo sve ne bi bilo moguće. Ima dosta ljudi u klubu i iza kluba koji pomaže i želim da se zahvalim i da proslavimo uspjeh zajedno", rekao je Misimović.

Na sastanku Organizacionog odbora pružena je puna podrška naporima koje klub ulaže da u što skorijem roku završi radove na postavljanju krovne konstrukcije na istočnoj tribini, a data je podrška i budućim infrastrukturnim radovima koji za cilj imaju dalji razvoj FК Borac- etapna rekonstrukcija Gradskog stadiona koja obuhvata izgradnju južne tribina i modernizaciju postojeće infrastrukture, ali i izgradnja trening centra FК Borac koji, od danas, postaje strateški razvojni projekat našeg kluba.

Na sastanku Organizacionog odbora donesena je i odluka da proslava šampionske titule bude organizovana na utakmici 34. kola Premijer lige BiH u kojoj Borac, 16. maja, dočekuje FК Željezničar uz besplatan ulaz na Gradski stadion kao znak zahvalnosti prema navijačima i nhovu podršku.

Besplatan ulaz biće i na posljednjoj utakmici premijerligaške sezone u kojoj, 26. maja, crveno-plavi dočekuju ekipu Posušja.