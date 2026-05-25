"Izvinite, morao sam": Novak Đoković namjerno pecnuo publiku, podsjetio ih kako im godinama uništava miljenika

Novak Đoković je pobijedio jednog Francuza, u drugom kolu ga čeka drugi, a on je publiku podsjetio kako je pobjeđivao trećeg - Gaela Monfisa.

Novak Đoković je savladao Đovanija Mpeši Perikara u prvom kolu Rolan Garosa, a onda se izvinjavao francuskoj publici zbog "peckanja". Naime, pitali su ga za Gaela Monfisa koji se povlači na kraju sezone, a on je morao da pomene svoj sjajan skor u duelima sa legendarnim Francuzom.

Zapravo je igrao 20 zvaničnih mečeve sa Gaelom Monfisom najbolji teniser ikada i svih 20 puta je pobijedio. Ipak, redovno je hvalio Monfisa i isticao kako je on jedan od najvećih tenisera protiv kojih je ikada nastupio.

"On se uvijek smije, uvijek je pozitivan. Prošao je mnogo toga u karijeri, imao je problema sa povredama i vraćao se. On je jedan od atletski najmoćnijih tenisera na svijetu. Njegova proklizovanja, njega odbrana, udarci preko glave i neki posebni udarci su razlog zbog kog će nam faliti. On je jedan od mojih omiljenih igrača za gledanje i sigurno je omiljeni protivnik. Izvinite, ali morao sam da pomenem to", rekao je Novak uz osmijeh referišući na svojih 20 pobjeda.

Kakvu je karijeru imao Gael Monfis?

Nekadašnji šesti teniser svijeta bio je projektovan da bude možda i prvi na ATP listi, ali se to nije dogodilo. Na kraju mu je najveći uspjeh polufinale Rolan Garosa iz 2008. kao i polufinale US opena iz 2016. godine. Ipak, ostaće upamćen kao možda i najatraktivniji teniser svih vremena, neko koga su svi obožavali da gledaju i ko je bio miljenik publike.

Novak samo protiv Francuza

Nakon što je u prvom kolu Novak Đoković savladao Đovanija Mpeši Perikara, i u drugom kolu igraće protiv domaćeg tenisera. U pitanju je Valentan Roje koji je inače teniski sazrio u Beogradu.