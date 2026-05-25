logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Izvinite, morao sam": Novak Đoković namjerno pecnuo publiku, podsjetio ih kako im godinama uništava miljenika

"Izvinite, morao sam": Novak Đoković namjerno pecnuo publiku, podsjetio ih kako im godinama uništava miljenika

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je pobijedio jednog Francuza, u drugom kolu ga čeka drugi, a on je publiku podsjetio kako je pobjeđivao trećeg - Gaela Monfisa.

Novak Đoković se sjetio Gaela Monfisa Izvor: Profimedia

Novak Đoković je savladao Đovanija Mpeši Perikara u prvom kolu Rolan Garosa, a onda se izvinjavao francuskoj publici zbog "peckanja". Naime, pitali su ga za Gaela Monfisa koji se povlači na kraju sezone, a on je morao da pomene svoj sjajan skor u duelima sa legendarnim Francuzom. 

Zapravo je igrao 20 zvaničnih mečeve sa Gaelom Monfisom najbolji teniser ikada i svih 20 puta je pobijedio. Ipak, redovno je hvalio Monfisa i isticao kako je on jedan od najvećih tenisera protiv kojih je ikada nastupio. 

"On se uvijek smije, uvijek je pozitivan. Prošao je mnogo toga u karijeri, imao je problema sa povredama i vraćao se. On je jedan od atletski najmoćnijih tenisera na svijetu. Njegova proklizovanja, njega odbrana, udarci preko glave i neki posebni udarci su razlog zbog kog će nam faliti. On je jedan od mojih omiljenih igrača za gledanje i sigurno je omiljeni protivnik. Izvinite, ali morao sam da pomenem to", rekao je Novak uz osmijeh referišući na svojih 20 pobjeda.

Kakvu je karijeru imao Gael Monfis?

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji šesti teniser svijeta bio je projektovan da bude možda i prvi na ATP listi, ali se to nije dogodilo. Na kraju mu je najveći uspjeh polufinale Rolan Garosa iz 2008. kao i polufinale US opena iz 2016. godine. Ipak, ostaće upamćen kao možda i najatraktivniji teniser svih vremena, neko koga su svi obožavali da gledaju i ko je bio miljenik publike.

Novak samo protiv Francuza

Nakon što je u prvom kolu Novak Đoković savladao Đovanija Mpeši Perikara, i u drugom kolu igraće protiv domaćeg tenisera. U pitanju je Valentan Roje koji je inače teniski sazrio u Beogradu. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Gael Monfis Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC