Ništa od NBA okršaja: Jokić igra za Srbiju, Nurkić mu pobjegao sa "crte"

Jusuf Nurkić neće biti na raspolaganju BiH u julskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv Bosne i Hercegovine 5. jula, a selektor "orlova" Dušan Alimpijević moći će da računa na najboljeg centra na svijetu Nikolu Jokića. S druge strane, Dario Đerđa neće na raspolaganju imati prvu zvijezdu tima Jusufa Nurkića.

Razlog je to što je bosanski centar trenutno fokusiran na to da obezbijedi ugovor za novu sezonu u NBA, dok će biti uz reprezentaciju u prozoru koji se igra u avgustu.

"Nurkić će tokom jula biti u pregovorima za novi NBA ugovor, stoga zbog propisa i rizika od eventualne povrede neće biti sa nama u mečevima protiv Turske i Srbije. No, takođe smo se, na obostrano zadovoljstvo, dogovorili da bude na raspolaganju reprezentaciji u avgustu, kada su na rasporedu mečevi drugog kruga kvalifikacija", rekao je Đerđa.

Nurkić je minulu sezonu završio povrijeđen, a prosječno je bilježio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija u dresu Jute. Ljubitelji košarke u Bosni i Srbiji će biti uskraćeni sa NBA okršaj, ali će imati priliku da gledaju trostrukog MVP-ja u kvalifikacijama.

Jokić rekao "da"

Dušan Alimpijević je prije nekoliko dana potvrdio da će najbolji srpski košarkaš igrati protiv Bosne i Švajcarske tokom ljetnih prozora. Očekuje se da se Bogdan Bogdanović pridruži "orlovima" u avgustu.

"Ništa nije bilo sporno od prvog momenta, to je čovjek sa kojim sam ja u kontaktu od prvog momenta otkako sam sjeo na selektorsku pozciju. Komunikacija sa tim čovjekom se odvija na najjednostavnijem i najlakšem mogućem nivou, on zaista živi za reprezentaciju, iako to možda to nekima u nekim trenucima nije djelovalo, on je čovjek koji je veoma ushićen za reprezentaciju. To je čovjek koji je zvao saigrače i zahvaljivao im se na borbi u prethodnim prozorima. Očekujemo, ukoliko bude išlo ovim tokom i po planu, naravno mi ne znamo šta sve može da se desi do 22. juna, ali u ime Boga, zdravlja, očekujemo ga."

Kakva je situacija sa Bogdanom Bogdanovićem? "Sa Bogdanom je drugačije. On ima svoju situaciju koju rješava sa matičnim klubom, ima određenih manjih zdravstvenih problema koji se rješavaju. Mogu reći da je izvjesno da će preskočiti julski, ali biće tu sa timom na avgustovskom prozoru", dodao je Dušan Alimpijević.

Srbija igra 2. jula protiv Švajcarske, a potom u 5. u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine.