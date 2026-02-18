logo
Jusuf Nurkić opet opleo po KS BiH: "Samo ne bježimo od metaka kao '94, ostalo je sve isto"

Jusuf Nurkić opet opleo po KS BiH: "Samo ne bježimo od metaka kao '94, ostalo je sve isto"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić istakao je ponovo da Savez jako, jako loše radi svoj posao.

Jusuf Nurkić Izvor: George Christophorou/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Jusuf Nurkić već dugo vodi rat sa predstavnicima Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Najbolji košarkaš "zmajeva" nezadovoljan je već duže vremena zbog tretmana koji imaju reprezentativci, koji se očigledno nije promijenio ni poslije odličnog nastupa na Eurobasketu.

Iskusni 31-godišnji centar je gostujući na "Arena sport" televiziji govorio o stanju u reprezentaciji i nastupu na Eurobasketu koji je završen porazom od Poljske u osmini finala. Sada je bh. tim bez njega otvorio kvalifikacije za Mundobasket porazima od Turske i Srbije. 

"Svake godine isto, i tako 29 godina. Samo nismo bježali preko piste od metaka kao 1994. godine. Ostalo je sve isto. To je ono što nama najviše nedostaje, da imamo sistem kao sve zemlje u regiji. Izaberite zastavu koju god želite, samo nam dajte da igramo, da predstavljamo sve građane. Ja nemam problem, nikada nisam ni imao. Dajte nam sistem koji će na državnom nivou podržati sve sportiste, kolektivne ili individualne, svejedno", rekao je Jusuf Nurkić. 

Nije prvi put da ratuje sa KS BiH

Nisu u dobrim odnosima čelnici Košarkaškog saveza sa Jusufom Nurkićem, pa se on oglasio i kada je zbog loših uslova u kojima funkcioniše tim karijeru u nacionalnom dresu završio Aleksandar Lazić.

"Jedan je Laza. Vjerovatno svi treba da uradimo isto što i Laza. Jedini način da košarkaški savez konačno doživi promjene. Ako se ovako nastavi, neka onda igraju predsjednik i ostali iz saveza. Vrijeme je da odete, jedan po jedan", napisao je Nurkić na Fejsbuku.

(MONDO)

