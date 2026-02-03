Novi sukob Jusufa Nurkića i KS BiH: "Sve najbolje u budućem radu" (FOTO)

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine i Jusuf Nurkić su nastavili sukob ako je suditi po objavama na društvenim mrežama.

Naime, KS BiH je objavio u utorak da je potpisao izuzetno vrijedan trogodišnji ugovor sa kompanijom "Telemach BH", koja će nastaviti da bude generalni sponzor.

Uz izjavu čelnika Saveza Aida Berbića, ova vijest je puštena uz fotografiju na kojoj se nalaze "zmajevi" na čelu sa Jusufom Nurkićem.

Tim povodom se oglasio centar Jute Džez i uklonio sebe i ostale igrače sa fotografije KS BiH.

"Kako očigledno volite koristiti igrače bez dogovora i potpuno ignorisati transparentnost, ova slika će, naravno, morati izgledati baš ovako. Sve najbolje u budućem radu KSBiH", napisao je Nurkić.

Podsjetimo, Nurkić se kao i ostali reprezentativci BiH nakon prošlogodišnjeg Eurobasketa javno sukobljavali sa čelnicima KS BiH, a sada je u pitanju nastavak sukoba, koji očigledno nikad nije riješen.

Tada su "zmajevi" u pismu rukovodstvu Saveza između ostalog istakli stamotnu niske dnevnice za učešće na Evropskom prvenstvu.

"Obećavano nam je ptičije mlijeko, a javnost treba da zna šta smo u suštini dobili. Dnevnice koje su duplo manje od onih na prethodnom evropskom (25 KM) predstavljaju uvredu i potcjenjivanje inteligencije javnosti, jer se svjesno stvara slika da smo mi razmažene 'zvijezde' koje traže luksuz, iako nam taj novac nikada nije bio motiv".

