IGRAČIMA PUKAO FILM, MOŽDA VIŠE NEĆE DOĆI! Po četvorica u istoj sobi, gulimo koljena u avionu, nema pripremnih mečeva!

Igrači i selektor košarkaške reprezentacije digli glas zbog loših uslovima u kojima se godinama okupljaju.

Izvor: Promo/KS BiH

Košarkaška reprezentacija BIH u nedjelju će u poljskim Gljivicaa početi pretkvalifikacije za Olimpijske, a protivnici će im biti domaća selekcija Poljske, Portugal i Mađarska.

Pred odlazak u Poljsku igrači i selektor su umjesto o košarci uglavnom pričali u kakvim uslovima rade, a njihova konferencija za novinare bio je pravi „vapaj“ za spas bh. reprezentacije.

Jusuf Nurkić rekao je da "zmajevi" već tri decenije prolaze iste probleme i naveo neke od bizarnih situacija koje se dešavaju.

"Skupili smo se svi ovdje da pošaljemo poruku, snažnu i detaljnu. Posljednjih 30 godina prolazimo iste probleme, kapiten je ovdje najduže, po meni od uslova moramo krenuti. Svake godine nemamo para, tražimo donacije, a nemamo se kome obratiti. Nemamo jedno ime da kažemo da imamo te probleme. Pravimo mnogo bolje rezultat nego što imamo uslove, četverica spavaju u jednoj sobi, nemamo kondicionog trenera, nama je neobjašnjivo da se takve stvari dešavaju. Svi smo ovdje dobrodošli ako šutimo i radimo, ali ne možemo raditi ako nemamo uslova", rekao je Nurkić i pozvao na odgovornost onih koji su doveli do ovakve situacije.

"Znamo gdje je problem, ali ne znamo kome se obratiti osim vama. Ne želimo da dijete sljedeće ima isti problem. Generacija koja je jedna od najboljih ako ne i najbolja, mora da napreduje. BiH ima puno para, otiđite u Afriku, vidjet ćete šta je siromaštvo. Dajte da neko snosi odgovornost, imamo devet ljudi, od čega šest ima funkciju, troje nema. Što više sportista nemamo tu. Ja ne mogu da vjerujem da neko poput Binga ne želi biti sponzor. Nadam se da ćemo krenuti na bolje, daćemo sve od sebe", poručio je Nurkić, prenosi "Sport1.ba".

O stanju u reprezentaciji BIH govorili su i Miralem Halilović i Džanan Musa.

"Zahvalni smo na svim donacijama, ali mišljenje svih je da bi Savez trebao da nađe način da finansira sebe, te da se u svojim dvoranama organizuju utakmice poput Slovenaca. Najčešći problem je finansiranje, nema se para za ovo, nema za ono, ali svi su tu, dijaspora je tu, SFF je tu. Ja vjerujem kada bi se organizovale tri utakmice, sve bi se to moglo otkloniti. Što ne postaviti fan šopove gdje bi se prodavali dresovi, što ne snimiti neku reklamu, pa da se nađe način da se reprezentacija finansira. Ne rade se stvari da se reprezentacija finansira, dosta puta je sve na bazi improvizacije, gašenje vatre. Članovi stafa spavaju u autu nakon Crne Gore, milion takvih primjera, ne želimo ih više navoditi jer bi bilo apsurdno. Ne tražimo mi nešto previše nego minimalno, ovdje dolazimo samo iz ljubavi, nemamo nikakve naknade, htjeli bi to da se ostvari kako ne bismo tražili donacije već da sami sebe finansiramo. Mi idemo u Poljsku da osvojimo turnir, za nas će sve osim osvajanja biti neuspjeh, idemo sa jasnim ciljem da osvojimo to i da se plasiramo u kvalifikacije za OI i ubijeđeni smo da ćemo to napraviti", istakao je Halilović.

Džanan Musa požalio se i na nedovoljan broj pripremnih utakmica pred važne mečeve.

"Jusuf je rekao ispred svih igrača i onih koji će nakon nas doći, te koji će biti za 50 godina ovdje. Problem će biti za 50 godina, mi nemamo plan, nemamo uslove, nemoguće je da u jednoj reprezentaciji četiri igrača spavaju u jednoj sobi. Možda je to šaljivo, ali da se četverica odraslih ljudi dodiruju nogama. Ja ću se nadovezati na pripremne utakmice, ostale reprezentacije imaju devet prijateljskih, a mi dvije sa Obalom Slonovače, uz dužno poštovanje njima. Idemo tamo da to osvojimo, ali da li mi možemo imati pravo mjerilo uz uslove koje imamo. Ko dogovara te utakmice? Mislim da ne radimo dobar posao i ne radimo na vrijeme, a da ne govorim o ostalim stvarima poput karata i drugi stvari. Koljena svoja poderasmo u tri-četiri sata leta. Nadam se da će ova poruka biti jaka da se neke stvari promijene, te da BiH sa Vladom stane iza reprezentativaca, ne samo iza mene nego iza svih igrača jer mislim da govorimo istim glasom", rekao je Musa.

Nakon što su Jusuf Nurkić, Džanan Musa i Miralem Halilović iznijeli svoje stavove, riječ je uzeo i predsjednik Košarkaškog saveza BiH Dalibor Miloš. "Kad sam preuzeo dužnost predsjednika, Savez je imao samo jedan potpisan sponzorski ugovor, te troje ili četvoro trenutno zaposlenih. Ti ljudi rade 200 posto svojih mogućnosti da bi namirili sve potrebe koje košarka ima. Košarka i Savez su brend koji nije iskorišten. Mi smo objavili javni natječaj za brendiranje Saveza, za imidž Saveza, za komunikaciju sa digitalnim platformama. Počeli smo raditi na rebrendiranju. To je dug put. Vrlo brzo ćemo imati presicu na tu temu. Pokreće se online fan shop, pokreću se razne stvari, a to je nešto što će unaprijediti rad Saveza. Imamo mentalitet, ili ništa ne valja ili mora sve 300 posto. Moramo biti svjesni naših mogućnosti. Nemamo riješen sistem finansiranja, ne samo na nivou reprezentacije nego i klubova tako da smo zadovoljni i zahvalni Kantonu Sarajevo koji pomažu rad Saveza. Kad smo izložili plan rada, Kenan Magoda je rekao ‘ja vas u potpunosti podupirem, samo radite, a ja ću se izboriti za vas‘. Da nije bilo Kantona Sarajevo, mi ne bi ni ovo obezbijedili. Ne bih volio da pričamo o lošim stvarima nego o onome što treba popraviti", rekao Dalibor Miloš.

Uz igrače je i selektor Adis Bećiragić.

"Nama oko ovih momaka treba vojska ljudi, previše obaveza je tu i detalja. U moru stvari koje se pokušaju uraditi, uvijek voda curi negdje. Da bi ovi momci imali sve što trebaju, treba nam vojska ljudi. Svi koji radimo ovdje, znamo šta i kako treba. Postavlja se pitanje novca, a to nije naš posao. Ako ne bude tako, uvijek ćemo imati problema. Nama treba način da se to riješi. Neće biti nas, danas-sutra, ali sistem se mora napraviti. Predsjedniku bih se zahvalio jer smo mi radili tri mjeseca na skidanju zvjezdice za Amara Alibegovića i to smo uspjeli završiti. Momci su profesionalni“, rekao je Bećiragić.

On je upozorio da je igračima pukao film i da možda više neće dolaziti na okupljanja reprezentacije.

"Dogovorili smo da sa šest reprezentacija igramo, ali to se nije realizovalo. Dogovorili smo sa Izraelom, ali su nam otkazali da ne žele više igrati sa nama. Kad su nam oni pobjegli, dogovorili smo sa Turcima, pa nam je Ergin Ataman rekao da su Poljaci ljuti ako se tako nešto dogodi, pa onda Liban nam je poslao mail da ne žele igrati sa nama jer se nismo plasirali na Svjetsko prvenstvo. Poenta je kako će biti napretka jer ovi momci možda neće doći sljedeći put. Oni to neće da kažu, ali znam kako razmišlja igrač, jednostavno će doći do toga da neće više da dolaze. Ovo je bilo prošlo, njima je preko glave, sad je na Milošu da ne bude toga jer ako bude nastavak toga onda će biti problema. Nije poenta da se hvatamo za vrat što sada nema nekoga, neće nas više biti ako ne bude. Način shvatanja je previše mahalski, moramo se izdići iznad toga, ja sam rođen na Bjelavama, ne možemo se spuštati na taj nivo mahale. Najviše je na Daliboru jer je on predsjednik, svako vuče kolika je odgovornost, nije pitanje šta se desilo tada, možemo pričati, ali gubimo svrhu. Sljedeće godine nema igrača jer neće dolaziti, puk‘o im je film", upozorio je Bećiragić.