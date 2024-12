"Dođite na ugao ulice, biću tamo": Pozvao navijače da se nađu u gradu - i došao!

Viktor Vembanjama pozvao je navijače da se sretnu sa njim u jednom parku u Njujorku - i zaista se pojavio.

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Viktor Vembanjama, as San Antonio Sparsa i nova senzacija NBA lige, otišao je u subotu u jedan park u Njujorku i tamo igrao šah. Mnogi su bili iznenađeni kada su vidjeli Francuza kako nosi tablu i stiže u park sa šahovskim tablama, spreman da igra sa zainteresovanim rivalima.

Prethodne noći, on je u pobjedi svog tima protiv Bruklin Netsa ubacio 19 poena, uz sedam skokova i četiri asistencije, a onda je nakon prespavane noći ostavio poruku na društvenim mrežama: "Ko želi da se sretnemo na uglu Vašington Skvera da igramo šah? Ja sam tamo".

I zaista, zaljubljenici u šah i u NBA ligu su se odazvali i čekali su u redu da igraju protiv košarkaša visokog 221 centimetar iz Francuske.

A good day for chess ♟️https://t.co/kdlYt9Nwgmpic.twitter.com/NY1f4HJcCy — San Antonio Spurs (@spurs)December 28, 2024

Vembanjama je stigao u NBA prošle godine iz Metropolitana i oduševljava svojom igrom i raznovrsnošću, bez obzira na visinu koja ga ne sprječava da se kreće i radi stvari na terenu kao da je 20-ak centimetara niži.

Vembanjama ove sezone postiže 25,2 poena uz 10,1 skok po meču i 12. je strijelac lige.

"Ovakvi kao ja odlaze, a dolaze kao on"

"Kakav je Vembanjama? Zvijer, prosto zvijer. Na obje strane terena. I njegov šut sada izgleda sa mnogo više samopouzdanja. Šutira sa velikom vjerom u taj šut. Defanzivno je aktivan, blokira šuteve. Sve radi. Momci kao ja odlaze, a momci kao Vembi dolaze u ligu. Mislili smo da nikad nismo vidjeli igrača poput Vembija, a onda se on pojavi i svi se pitamo - kako je to moguće, šta on ovo radi?", rekao je iskreno o Vembanjami veliki Džejms Harden.

Iako zvuči pomalo nevjerovatno, ali Vembanjama je trenutno šesti u MVP trci, nakon što je u decembru odigrao dvije utakmice u kojima je ubacio po 42 poena, a imao je i nastup sa 10 blokada. Posebno iznenađuje podatak da je u decembru do sada šutnuo čak 96 puta za tri poena i pogodio je 39,6 odsto šuteva.

Dakle, visok je kao Boban Marjanović, a u utakmici protiv Atlante 20. decembra šutnuo je 15 puta za tri poena i ubacio je sedam puta. Zaista - senzacionalno.

