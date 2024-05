Poslali Vembanjamu u NBA i bankrotirali! Završili sezonu na dnu tabele i donijeli najtežu odluku

Bankrotirao je klub iz kog je Viktor Vembanjama otišao u NBA.

Izvor: Profimedia

Viktor Vembanjama (20) proglašen je za najboljeg rukija sezone u NBA ligi. Već u prvoj sezoni dominira i pokazuje da će da bude jedna od najvećih zvijezda u godinama koje dolaze. Već sada uživa ogromnu popularnost kako u San Antoniju, tako i širom lige. Sada je opet došao u centar pažnje.

Za ovaj klub nekad su nastupali Klemen Prepelič i Roko Leni Ukić, te francuski asovi Floran Pjetrus i Boris Dijao. Na trenerskom mjestu bili su, između ostalih, Antoan Rigodo, Jure Zdovc, Vensan Kole...

Ovog puta razlog nisu njegovi potezi na terenu, već njegov bivši klub - Metropolitan. Navodno je francuski klub bankrotirao. Tamošnji "Le Parizijen" prenio je informaciju da je već obavijestio košarkaški savez Francuske da nije u mogućnosti da nastupa u svim takmičenjima.

Potvrda ove vijesti još uvijek se čeka, ali ako je tako onda se taj klub gasi. Metropolitan je tekuću sezonu završio ubjedljivo na posljednjem mjestu. Upisao je samo 4 pobjede na 34 utakmice i naredne sezone trebalo je da se takmiči u drugoj ligi. Kako stvari stoje do toga neće doći...

Popularni Vembi izabran je kao 1. pik na prošlogodišnjem draftu od strane Sparsa. Karijeru je počeo u Nanteru, pa je odigrao sezonu 2021/22 za Asvel u Evroligi i onda je odlučio da ode u Metropolitan i da tamo igra što više, umjesto da to čini u Evroligi. Odveo je tim do finala i to tako što je u polufinalu izbacio baš Asvel, ali je Monako došao do titule. Prosječno je te sezone bilježio 21.6 poena, skokova i 3,1 blokadu po meču.

